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3 квітня • оновлено в 19:29
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Великдень. Земля. Приват: названі гості нового ефіру "Свободи слова Савіка Шустера"

1.5т
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У п'ятницю, 3 квітня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять заходи, введені в країні на період святкування Великодня, а також земельний і банківський закони.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook та в інтернеті @shusteronline.

У студії розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

Великдень. Земля. Приват: названі гості нового ефіру "Свободи слова Савіка Шустера"

  • Як поводитися на Великдень? Які заходи будуть вжиті? Чи варто готуватися до ще більш жорсткого карантину?

  • Що принесе Україні земельна реформа – тотальний розпродаж або шанс аграріям?

  • Чому "банківський закон" важливий для кожного з нас. Навіть для тих, хто не користується банківськими картками.

Участь в обговоренні візьмуть:

  • Давид Арахамія, глава фракції партії "Слуга народу";

  • Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";

  • Петро Порошенко, лідер партії "Європейська солідарність";

  • Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна патформа – За життя";

  • Сергій Рахманін, глава фракції партії "Голос";

  • Роман Сульжик, член наглядової ради ПриватБанку;

  • Данило Пасько, засновник аналітичного центру EasyBusiness;

  • Сергій Надал, міський голова Тернополя;

  • Сергій Моргунов, міський голова Вінниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Савік Шустер
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