Великдень. Земля. Приват: названі гості нового ефіру "Свободи слова Савіка Шустера"

У п'ятницю, 3 квітня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять заходи, введені в країні на період святкування Великодня, а також земельний і банківський закони.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook та в інтернеті @shusteronline.

У студії розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

Як поводитися на Великдень? Які заходи будуть вжиті? Чи варто готуватися до ще більш жорсткого карантину?

Що принесе Україні земельна реформа – тотальний розпродаж або шанс аграріям?

Чому "банківський закон" важливий для кожного з нас. Навіть для тих, хто не користується банківськими картками.

Участь в обговоренні візьмуть:

Давид Арахамія, глава фракції партії "Слуга народу";

Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";

Петро Порошенко, лідер партії "Європейська солідарність";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна патформа – За життя";

Сергій Рахманін, глава фракції партії "Голос";

Роман Сульжик, член наглядової ради ПриватБанку;

Данило Пасько, засновник аналітичного центру EasyBusiness;

Сергій Надал, міський голова Тернополя;

Сергій Моргунов, міський голова Вінниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

монобільшість Верховної Ради 31 березня підтримала в цілому запуск ринку землі в Україні. Законопроєкт підтримали на вимогу МВФ і після нагального прохання президента Володимира Зеленського.

В Україні відкриють ринок землі з 1 липня 2021 року що дозволить українцям купити до 100 га землі, при цьому купувати землю зможуть тільки фізичні особи.

Також уряд ухвалив законопроєкт, що регулює роботу банківської діяльності та від якого також залежить отримання фінансової допомоги від МВФ.

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