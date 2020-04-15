Великдень на карантині: глава УГКЦ і шеф-редактор OBOZREVATEL розкажуть, як вірянам пережити пандемію

Вікторія Довгань Суспільство 11:10, 15.04.2020 Оновлено: 11:22, 15.04.2020

Оскільки карантин в Україні захопить і Великдень, віряни зіткнулися з проблемою, як відзначити одне з найбільших свят християн в умовах пандемії.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це та інші виклики для релігійної сфери життя з главою УГКЦ Блаженнішим Святославом (Шевчуком) поговорить шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар. Ефір програми "Відкрита Церква" буде доступний на YouTube-каналі "Живе телебачення" 15 квітня о 16:00 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Блаженніший Святослав та Орест Сохар

Зокрема, глава УГКЦ і шеф-редактор OBOZREVATEL поговорять про те, як на життя суспільства вплинула пандемія коронавірусу, про Великдень під час карантину, а також про труднощі, з якими через цю кризу довелося зіткнутися кожній людині, церкві та Україні загалом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Паска чи куліч: філологиня відповіла на болюче питання українців

Чорновол заявила, що справу проти неї замовив Путін

У Києві на лівому березі спалахнула масштабна пожежа з вибухом

"Гробків" не буде: у Києві закриють всі кладовища на поминальні дні

На нас пытаются накинуть рабский ошейник