Великдень на карантині: глава УГКЦ і шеф-редактор OBOZREVATEL розкажуть, як вірянам пережити пандемію
Оскільки карантин в Україні захопить і Великдень, віряни зіткнулися з проблемою, як відзначити одне з найбільших свят християн в умовах пандемії.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Про це та інші виклики для релігійної сфери життя з главою УГКЦ Блаженнішим Святославом (Шевчуком) поговорить шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар. Ефір програми "Відкрита Церква" буде доступний на YouTube-каналі "Живе телебачення" 15 квітня о 16:00 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Зокрема, глава УГКЦ і шеф-редактор OBOZREVATEL поговорять про те, як на життя суспільства вплинула пандемія коронавірусу, про Великдень під час карантину, а також про труднощі, з якими через цю кризу довелося зіткнутися кожній людині, церкві та Україні загалом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
глава УГКЦ Святослав (Шевчук) на час карантину дозволив українцям не сповідатися і не причащатися, а також не брати участі в недільних і святкових богослужіннях.
Крім того, в УГКЦ висловили готовність перейти на богослужіння онлайн.
Також Блаженніший Святослав закликав українську владу оголосити в країні "політичний карантин" і висловив готовність переобладнати всі храми в лікарні.