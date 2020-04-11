Великдень на карантині: кого пустять до церкви, як сповідатися й освятити паски

Вербна неділя і Великдень у християн східної традиції у 2020 році випадають на період карантину через пандемію коронавірусу COVID-19, який триватиме мінімум до 24 квітня.

Загальні рекомендації узгоджені на Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій. Проте, рекомендації для прихожан Православної церкви України, Української православної церкви Московського патріархату й Української греко-католицької церкви відрізняються.

Чи можна вірянину прийти в храм, чи краще, залишаючись удома, включити трансляцію богослужіння? Як сповідатися і причаститися? Як посвятити вербу і паску? Відповіді на ці запитання – в матеріалі OBOZREVATEL.

Вербна неділя і Великдень у християн східної традиції у 2020 році випадають на період карантину через пандемію COVID-19

Що рекомендує Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій

Проводити богослужіння без присутності прихожан. На службі – тільки мінімум осіб: священник, прислужник, диякон і люди, що забезпечують трансляцію. Всі ці люди, окрім священника, зобов'язані бути в медичних масках або респіраторах.

Усім вірянам рекомендовано долучитися до богослужіння онлайн.

Люди можуть прийти до храму тільки тоді, коли там немає богослужіння. Одночасно в церкві можуть перебувати 1-2 особи. Обов'язкова умова – наявність маски або респіратора. Черги неприпустимі.

У містах паски можуть освячувати прямо в пекарнях, заводах або магазинах, куди запрошуватимуть священиків.

У селах віряни можуть виставляти великодні кошики за ворота, щоб священик міг освятити їх "дистанційно".

Усім вірянам рекомендовано долучитися до богослужіння онлайн

Що рекомендує мер Києва

Віталій Кличко з цього приводу записав спеціальне відеозвернення. Він закликав киян сидіти вдома і "святкувати в колі найрідніших", "щоб після Пасхи ситуація не рвонула".

Що рекомендують у Православній церкві України

Митрополит Вінницький і Барський Православної церкви України Симеон розповів OBOZREVATEL таке:

Вірянам заборонено бути присутніми на службах. Бажаючі зможуть увійти в храм тільки до або після богослужіння і за умови, що одночасно в храмі їх буде не більше 2 осіб.

Буде можливість сповідатися і причаститися "в індивідуальному режимі". Для цього людей по одному будуть пускати в храм.

Богослужіння на Вербну неділю та Великдень будуть транслюватися. На Великдень будуть організовані прямі інтернет і телетрансляції з храмів – у суботу, 18 квітня, ввечері, і в неділю, 19 квітня, вранці і ввечері. При цьому не має значення, з якого саме храму ПЦУ вірянин дивиться трансляцію.

Прихожан по одному будуть пускати в храм

"Можна подивитися службу, а потім прийти в храм, посповідатися і причаститися". Якщо у вірянина немає можливості піти в храм, йому рекомендується подивитися трансляцію, а "коли в кінці будуть прочитані молитви на освячення паски, м'яса, сиру та яєць, покропити великодній кошик святою водою".

Освячення верби у Вербну неділю почнеться з вечора суботи, 11 квітня. Перед храмом може бути виставлена освячена верба, яку можна буде брати, щоб заощадити час на освячення.

Посвятити паску можна, починаючи з суботи, 18 квітня. З ранку і до кінця дня "черговий" священик буде освячувати великодні кошики. При цьому тепер він не буде чекати, щоб зібралася достатня кількість людей. Щоб уникнути натовпу, процес освячення буде поставлений "на конвеєр".

Посвятити паску можна, починаючи з суботи, 18 квітня

Крім того, в містах буде організовано освячення пасок прямо на хлібозаводах і кондитерських фабриках. Їх можна буде придбати в магазинах.

На вулиці біля храму будуть виставлені великодні свічки. Віряни можуть заздалегідь підготувати записки "за здравіє" або "за упокій" і подати їх священикові, щоб прискорити процес.

У селах освячення пасок буде відбуватися так: дотримуючись соціальної дистанції в 2 метри, люди будуть збиратися групами не більше 10 осіб у певних місцях, куди в призначений час приїде священик і освятить пасхальні кошики.

Вербна неділя і Великдень випадають на період карантину

Що рекомендують у Московському патріархаті

Глава Інформаційно-просвітницького відділу митрополит Климент (Вечеря) пояснив OBOZREVATEL таке:

Вірянам не перешкоджатимуть бути присутніми на богослужінні, але діятиме обмеження щодо кількості осіб у храмі. Рекомендується не заходити в храм, а слухати аудіотрансляції богослужінь, які будуть організовані. "При цьому їм, звичайно, потрібно буде перебувати на відстані, як це визначено карантинними умовами", – уточнив митрополит.

Києво-Печерська лавра повністю зачинена для прихожан. Богослужіння в ній будуть проходити тільки за участю ченців.

Києво-Печерська лавра повністю зачинена для прихожан

Віряни зможуть подивитися трансляцію богослужіння, але це не те ж саме, що особиста присутність на службі. "Трансляції будуть, як і щороку. Ми працюємо над цим разом із державою. Водночас, слід уникати помилкового уявлення про так зване "онлайн-богослужіння". Богослужіння – це таїнство. А в Православній церкві таїнства на відстані не відбуваються, і найближчим часом цей стан речей змінюватися не буде".

"Трансляція богослужіння – це скоріше місіонерський захід, завдяки якому люди, які не були в храмі, отримують можливість дізнатися, що і чому в ньому відбувається".

У церкві закликають дотримуватися всіх правил карантину, особливо осіб, які перебувають у групі ризику. "Не слід впадати у відчай, якщо в цьому році Великдень не вийде, як завжди. Бог приймає не тільки наші справи, а й добрі наміри. Ми закликаємо людей, які мають ознаки застуди, в обов'язковому порядку залишатися вдома і звернутися до лікаря".

Вербна неділя в Києві

"Разом із цим, така ситуація відкриває безліч можливостей проявити християнську любов до ближнього. Багато людей потребують допомоги через свою безпорадність. І церква сьогодні активізувала своє соціальне служіння в цьому напрямку. З державою визначені форми того, як це повинно бути у ситуації, яка склалася".

Великодні кошики – не найголовніше, але освячення буде організовано. "З поліцією на місцях обговорюються варіанти освячення. Найімовірніше, буде надана можливість священикам здійснювати чин освячення на вулицях міст і сіл, де б без натовпу, поодинці біля своїх будинків християни могли б піднести свої великодні страви".

Що рекомендують в Київському патріархаті

У пресслужбі Київської митрополії розповіли OBOZREVATEL про формат святкування Великодня на прикладі Володимирського собору.

Людям не заборонено приходити в храм, "усі, хто хочуть потрапити, зможуть прийти". Але навіть якщо прийде 100 осіб, у Володимирському соборі вони зможуть розміститися так, щоб дотримати соціальну дистанцію.

Вірянам рекомендується використовувати засоби для дезінфекції рук, які будуть у храмі, а також надягати медичні маски, як того вимагає карантин.

Але літнім людям і тим, хто хворий, наполегливо рекомендується залишатися вдома "заради заповіді Божої: люби ближнього свого, як самого себе". "Ми не хочемо, щоб хтось із нас хворів, тому ми повинні проявити любов і милосердя до ближнього свого і постаратися їх не заражати".

Буде організована онлайн-трансляція богослужіння – в соцмережах і в Youtube.

Освячення пасок буде відбуватися так. "Щоб уникнути великого натовпу, в суботу напередодні Великодня і в саму Великодню ніч біля собору чергуватимуть священики, і кожен бажаючий зможе особисто підійти до нього й освятити кошик".

Ті ж рекомендації актуальні і для інших храмів Київської патріархії.

Вірянам дозволили прийти до Володимирського собору

Що рекомендують в Українській Греко-католицькій церкві

Керівник Департаменту інформації УГКЦ, протоієрей Ігор Яців повідомив OBOZREVATEL таке.

Вірянам наполегливо рекомендується залишатися вдома і долучитися до свята за допомогою онлайн-трансляцій. "Так, ми віримо, ми знаємо, що Бог є над усім, але спокушати Його, тобто легковажно ставитися до обмежувальних і санітарних норм, ми не можемо".

Якщо хтось все-таки прийде, він не зможе потрапити в храм, буде залишатися на вулиці і, дотримуючись соціальної дистанції, зможе послухати аудіотрансляцію богослужіння.

УГКЦ рекомендувала вірянам залишатися вдома

Усі прихожани звільняються від зобов'язання приступити до сповіді і причастя та брати участь у літургії в неділю і в свята: "У вас є звільнення від фізичної участі в літургії, залишається лише обов'язок єднання в молитві".

У цій ситуації священик зобов'язаний сповідувати тільки людину, яка помирає, "дотримуючись усіх можливих санітарних норм". В інших випадках сповідь відкладається. Протягом 30 днів після закінчення карантину "можна буде виконати свій обов'язок пасхальної сповіді і причастя".

Освячувати вербу і великодні кошики також рекомендується онлайн. "Тут важливий намір священнослужителя освятити їжу, яка присутня в домівках вірян, які через інтернет або телебачення об'єднуються в молитві. Цей намір не обмежується стінами храму, він буде проникати в кожен дім, і, відповідно, ця їжа буде благословенна. Вона будуть не менш благословенна, ніж коли людина фізично принесе її в храм. Тут важливий момент віри і Божої благодаті".

За можливості після благословення їжу можна окропити святою водою.

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