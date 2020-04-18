Великдень 2020: священники покликали в храми, лікарі б'ють на сполох через коронавірус

Лікарі проти того, щоб українці ходили до храмів під час Великодня та брали участь в освяченні пасок, через пандемію коронавірусу. Однак священники запевняють, що будуть дотримуватися санітарних норм, і кличуть прихожан відвідати церкву 19 квітня.

Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Не приходьте всі відразу

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл (Зінкевич) (ПЦУ) говорить, що в них у церкві закликають вірян не з'являтися на самому богослужінні.

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"До храму цього дня йти можна, але ми просимо, щоб одночасно всі не відвідували службу. Тому що це небезпечно. Ми закликаємо, щоб саму службу парафіяни подивилися вдома, а вже потім можуть прийти до церкви, помолитися й посвятити паски", – пояснює OBOZREVATEL митрополит Михаїл.

Просять не приходити до церкви всім одразу

За приклад священник ставить Верховну Раду. "Якщо в парламенті засідають 400 осіб одночасно, у супермаркетах повно людей, то ми дозволяємо їм збиратися, але в меншій кількості", – стверджує він.

Чи треба святити паску

Що стосується освячення пасок, то тут митрополит міркує так: "Неважливо, сходили ви до церкви чи послухали молитву перед телевізором, паска буде освячена в будь-якому разі, головне – з яким настроєм ви її їсте, що ви хочете цим сказати".

На його думку, принесений до церкви кошик з пасками – це подяка Богу за його жертву. "Тобто ти приходиш з кошиком у храм подякувати Богові за те, що він врятував нас від гріха, прокляття та смерті. І показуєш йому свої дари. Ти ж не можеш показати комусь подарунок через телефон? Треба ж для цього зустрітися. Так і тут. Ось чому люди несуть у храм кошики", – каже митрополит Михаїл.

Святити або не святити паску в церкві

Також священнослужитель переконує, що в церкві неможливо заразитися. Перед службою храм дезінфікують, роздають маски тим, у кого їх немає. А у дворі церкви зробили позначки для дотримання відстані.

"Можна навіть на машині під'їхати, посвятити паску й виїхати, ні з ким не перетинаючись", – запевняє він.

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Однак лікарі дотримуються іншої думки та радять все-таки на Великдень залишитися вдома, щоб не наражатися на ризик.

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"Ми зараз говоримо про громадян, які чітко показали себе тоді, коли дозволили роботу ринків. Після цього їх довелося терміново закривати. Не вміємо ми виконувати правила, дотримуватися дистанції в 1-1,5 метра. Як і не вміємо правильно користуватися масками та змінювати їх регулярно, а не носити тиждень", – вважає лікар-інфекціоніст Євген Щербина.

Медик навіть сумнівається в тому, чи варто здійснювати богослужіння на повітрі. "Однаково люди будуть скупчуватися. Хтось за руку привітається, хтось чхне, хтось маску неправильно надягне. Цього цілком достатньо, щоб заразитися", – пояснює він OBOZREVATEL.

Лікар не рекомендує під час Великодня взагалі відвідувати церкву.

"Я особисто очікую протягом двох тижнів після цих свят сплеску захворювання на коронавірус. Дуже сподіваюся, що він не буде великим. Але я прошу в ці дні залишитися вдома. Як кажуть обізнані люди, Бог не тільки в церкві. Великодні на цьому не закінчуються, будуть свята наступного року", – переконує Щербина.

Кожному доведеться зробити вибір

Відома релігієзнавиця Людмила Филипович каже, що прийдешній Великдень стане справжнім випробуванням для вірян.

"Я б сказала, що нинішня ситуація – це удар для вірян, справжня трагедія. Уявіть, люди все життя ходили до церкви, святили паски, так робили їхні батьки, їхні бабусі й дідусі, а зараз не можна. Кожному доведеться робити свій вибір, що для нього важливіше", – говорить OBOZREVATEL Филипович.

Кожному доведеться зробити свій вибір

На її думку, церква повинна також взяти на себе відповідальність і виконати вимоги держави.

"Традиції, які складалися тисячоліттями, повинні зазнати змін. Комусь вдасться змінитися, а комусь ні. Але треба пам'ятати, що не всі здатні прийти до церкви: хтось хворий і сидить вдома, хтось не може рухатися. Вони ж якось вирішують питання молитви та іншого. Значить, потрібно якось змінюватися. Щоправда, думаю, не всі зможуть це зробити", – вважає релігієзнавиця.

Де освятити паску поза церквою

На хвилі боротьби з коронавірусом підприємці вже пропонують купити освячені паски онлайн. Як повідомив власник інтернет-магазину "Розетка", українці мають можливість придбати цілі великодні набори з пасками, які вже освятили представники ПЦУ.

Аналогічні послуги пропонують у мережі й інші магазини, ресторани та пекарні. Причому на доказ того, що все відбувається за церковними традиціями, клієнтів закликають подивитися онлайн-трансляцію всього процесу.

У наборах можуть бути й крашанки, домашня ковбаса, буженина. Ціни на такі кошики – 250 грн і вище.

До того ж посвятити паску можна й удома. За традицією, для цього потрібно мати святу воду. Якщо не встигли запастися нею в церкві, то купити її також можна онлайн. Вартість – від 15 до 25 грн за пляшку. Її продають навіть на порталі prom.ua. Літр води Почаївської тут коштує 15 грн.

Крім того, в деяких селах і невеликих містечках священники обіцяють обходити двори й святити паски. Для цього потрібно виставити кошик до воріт.

Як освятити паску вдома

Оскільки багато українців все-таки планує залишитися вдома й послухати святкову службу по телевізору, то освячувати паски вони можуть і самі.

Для цього потрібно прослухати церковну службу, потім тричі сказати "Христос воскрес", взяти святу воду та побризкати нею паски. В такому разі вони будуть освячені. Тоді можна приступати до великоднього обіду.