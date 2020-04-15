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15 квітня • оновлено в 09:50
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Великдень 2020: коли та на якому каналі дивитися онлайн-трансляцію богослужінь

2.1т
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Президент України Володимир Зеленський ще раз закликав усіх громадян на час карантину через коронавірус уникнути походу до церков на Великдень 19 квітня та приєднатися до його святкування онлайн.

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Про це він написав на свій сторінці у Facebook. Крім цього, опублікував список каналів, які показуватимуть трансляцію богослужінь.

"Радий, що, згідно із соціологічними опитуваннями, майже 90% українців, розуміючи всю складність ситуації, планують провести Великдень вдома", – підкреслив глава держави.

Де й коли дивитися богослужіння на Великдень: список каналів

Зеленський також зазначив, що Офіс президента отримав домовленість із українськими медіагрупами, тож українці зможуть подивитися трансляцію богослужінь із усіх церков як на найбільш рейтингових, так і на інших телеканалах, включно з регіональними.

Так, 19 квітня з 07:30 до 11:00 телеканали ICTV та "UA: Перший" транслюватимуть богослужіння Української греко-католицької церкви.

А в ніч із 18 на 19 квітня з 23:30 до 03:00 "1+1" і "UA: Перший" покажуть святкову службу Української православної церкви. Також богослужіння УПЦ із 23:00 до 03:00 транслюватимуть "Інтер" та "Україна".

Де й коли дивитися богослужіння на Великдень: список каналів

Зауважимо, що днями Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців і заявив, що в ситуації із поширенням у країні коронавірусу "розслаблятися рано". За його словами, вирішальними стануть саме 20-ті числа квітня, період Великодніх свят. Тож президент закликав громадян залишатися вдома, не ходити до церкви та дивитися богослужіння в прямому ефірі на телеканалах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу почнуть послаблювати, щойно епідеміологічний стан у країні почне покращуватися, але не раніше за Великдень.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Карантин в Україні Великдень
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Перший канал телеканал Інтер Офіс президента церква телеканал 1+1
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