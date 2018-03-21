Великдень-2018: скільки днів і коли будуть відпочивати українці

В Україні Великдень-2018 припадає на перший тиждень квітня.
Він є державним святом, тому передбачається додатковий вихідний. В цьому році буде три вихідних з 7 по 9 квітня, передає "Урядовий кур'єр".
За індивідуальними графіками працюватимуть представники сфери охорони здоров'я та правоохоронних органів.
Приватні компанії залишають за собою право на кількість вихідних для своїх співробітників.
Як повідомляв "Обозреватель", у 2018 році для українців передбачено 11 вихідних днів, пов'язаних з релігійними та державними святами.
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