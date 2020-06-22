"Велика Вітчизняна" чи "Німецько-радянська війна"? Історики розвінчали ідеологічний міф

Твердження про те, що 22 червня 1941-го почалася "Велика Вітчизняна війна", – це міф

Термін "Велика Вітчизняна війна" є типовим ідеологічним конструктом сталінських часів. Тому вислів про те, що 22 червня 1941 року розпочалася війна, яка носить саме таку назву, – неправильний.

Українські історики розвінчали цей та інші міфи радянської і російської пропаганди про цю дату. Ролик опубліковано на каналі в YouTube "Історія без міфів" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За совами фахівців, утвердження вказаного міфу про "Велику вітчизняну війну" мало одразу декілька завдань. Насамперед, так намагалися підкреслити особливий статус цієї війни порівняно з усіма минулими.

Крім цього, сталінський режим мав на меті подати війну як таку, яка мала всезагальний, всенародний характер. А також утвердити образ Радянського Союзу "як спільної вітчизни для всіх народів", які раніше населяли СРСР, до того ж незалежно від їхньої мови, релігії тощо.

"Не дивно, що сучасна Росія, як країна з імперськими амбіціями, продовжує послуговуватися терміном", – зауважив оповідач.

Він нагадав, що на сьогодні в Україні так події 22 червня 1941-го не описують, натомість вживається термін Німецько-радянська війна.

"Підкреслюю, саме в такій послідовності. Адже гітлерівська Німеччина здійснила напад на Радянський Союз. Цей термін не є вичерпним, оскільки з обох боків у цій війні брало участь багато країн. Але він є менш ідеологічно завантаженим, ніж "Велика Вітчизняна війна", – пояснив історик, додавши, що в країнах, які розташовані на захід від України, ці події описують як Східний фронт Другої світової війни.

Раніше OBOZREVATEL писав, чому твердження про те, що Друга світова війна для України нібито почалася 22 червня 1941 року, є міфом.