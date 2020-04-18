Велика субота 2020: що не можна робити і що можна їсти
Християни східного обряду 18 квітня зустріли Велику суботу – шостий день Страсного тижня, в який закінчується Великий піст.
У цей день ряд приписів і заборон, про які вам розповість OBOZREVATEL. Велику суботу присвячують молитвам, а фізична праця – заборонена, за винятком приготувань до Великодня.
У Страсну суботу згадують про поховання та перебування у гробі тіла Ісуса Христа. В цей час християни готуються до Великодня – Воскресіння Христа, яке святкується в ніч з суботи на неділю. В суботу проводяться богослужіння і літургії.
Також в цей день відбувається сходження Благодатного вогню.
Що не можна робити
Не можна сміятися і веселитися.
Не можна нічого виносити з дому.
Не можна ловити рибу і полювати, щоб не накликати на себе біду.
Не можна їсти приготовану за допомогою термічної обробки їжу.
Не можна вживати спиртні напої (тим, хто у Велику п'ятницю дотримувався строгого посту і був тільки на хлібі і воді, можна випити трохи червоного вина для підтримки сил).
Варто утриматися від інтимної близькості з чоловіком.
Не можна прибирати вдома, гладити і прати речі.
Забороняються роботи по саду.
Заборонено займатися рукоділля.
Також краще утриматися від будівельних робіт та інших фізичних робіт.
Що можна їсти
Пост у Велику суботу не такий строгий, як у Велику п'ятницю, тому щоб необхідно підкріпитися, щоб були сили.
Згідно монастирським статутом, можна вживати пісну їжу без масла, але мирянам дозволено з рослинним маслом.
Нагадаємо, що в неділю, 19 квітня 2020 року, православні в Україні відзначатимуть велике свято – Великдень, або Воскресіння Христове. Про головні традиції, його історії, заборони, а також про те, як святкуватиметься Великдень 2020 в умовах карантину читайте в матеріалі OBOZREVATEL.