"Велика гра починається": Портников розкрив вигоду Путіна від обміну полоненими з Україною

Президент РФ Володимир Путін використовував обмін полоненими для дискредитації України перед Заходом.

Таку думку висловив публіцист Віталій Портников, відзначивши, що Зеленський Путін максимально наблизилися до досягнення цілей, які вони пов'язували з обміном.

"Путін домігся видачі Цемаха, дискредитації української позиції перед Заходом, продовження "конструктивного" переговорного процесу, який може привести або до нового серйозного конфлікту, або до капітуляції і полегшення позицій російських "доброзичливців" на Заході", - написав він.

За словами Портнікова, "великий обмін завершений, але "велика гра" за Україну тільки починається".

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

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