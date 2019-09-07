Головна Новини
8 вересня • оновлено в 10:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Велика гра починається": Портников розкрив вигоду Путіна від обміну полоненими з Україною

12т Читати матеріал російською

Президент РФ Володимир Путін використовував обмін полоненими для дискредитації України перед Заходом.

Таку думку висловив публіцист Віталій Портников, відзначивши, що Зеленський Путін максимально наблизилися до досягнення цілей, які вони пов'язували з обміном.

"Путін домігся видачі Цемаха, дискредитації української позиції перед Заходом, продовження "конструктивного" переговорного процесу, який може привести або до нового серйозного конфлікту, або до капітуляції і полегшення позицій російських "доброзичливців" на Заході", - написав він.

Новини
"Великий крок до миру!" Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході

За словами Портнікова, "великий обмін завершений, але "велика гра" за Україну тільки починається".

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Володимир Путін Віталій Портніков
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
16
13
Смішно
10
Цікаво
21
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
В Україні політиками, політологами та у певних ЗМІ була піднята хвиля щодо доцільності видачі Цимаха РФії і помилок з цього приводу української влади. Виясняється, навпаки. Привід відачі поважний і обгрунтований. Українська влада надала усі можливості допитати Цимаха. А передавши його РФії, Україна надала можливість Європі відчути усю "привабливість" контактування з Кремлем. І вже сьогодні офіційні особи, наприклад, з ОБСЄ виявляють сумніви щодо успішної роботи у цій сфері з Кремлем. Подальші контакти мають закріпити згадані сумніви і відношення до агресора, що вже пів десятиліття веде війну у Європі
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Если всё, что приписывается Цемаху, было бы правдой, он уже был бы в числе обвиняемых. Официальных! Ведь Зе сказал, что голландские следователи провели с ним все необходимые следственные действия.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1

Блоги / думки

ads pixel