Величезну чергу швидких зафіксували біля лікарні Києва. Фото

У мережі оприлюднили фото величезної черги машин швидкої допомоги біля київської міської клінічної лікарні №5.

Знімки оприлюднено у Facebook-групі "Los Solomas. Київ". Зазначається, що в установу привозять людей із підозрою на коронавірус (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Київська міська клінічна лікарня №5. Швидкі везуть людей із підозрою на COVID-19. Бережіть себе, носіть маски", – йдеться в повідомленні.

Зазначена в повідомленні лікарня розташована в Святошинському районі столиці, недалеко від станції метро "Святошин".

Київська лікарня №5 розташована недалеко від станції метро "Святошин". Google Maps

У Києві зняли величезну чергу швидких. Facebook Los Solomas. Київ

Швидкі скупчилися біля київської міської клінічної лікарні №5. Facebook Los Solomas. Київ

Facebook Los Solomas. Київ.

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