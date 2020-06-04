Величезний смерч пронісся над Херсонщиною. Вражаючі фото і відео

Жителям Скадовська і Хорлів в Херсонській області вдалося зняти великі смерчі, які пронеслися над їх населеними пунктами.

Викладені в соцмережі фото і відео прокоментував синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кібальчич на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Спочатку вчений припустив, що бачить водяний смерч.

Величезний смерч пронісся над Херсонщиною Facebook Ігоря Кибальчича

"Ще один смерч значних розмірів, ймовірно, водяний (waterspout), був помічений Дмитром Рижко в селі Хорли, Херсонська область 3 червня. На фото видно, що вихор почав формуватися над водною поверхнею і потім вже вийшов безпосередньо на узбережжі півострова Горький Кут", – написав метеоролог.

Після детального вивчення інших відео природного явища Кибальчич змінив свою думку і визнав, що смерч виявився торнадо.

Над Херсонщиною пронісся торнадо Facebook Ігоря Кибальчича

Над Херсонщиною пронісся торнадо Facebook Ігоря Кибальчича

Над Херсонщиною пронісся торнадо Facebook Ігоря Кибальчича

"Після детального аналізу інших відеозаписів даного випадку, виявилося, що це все ж смерч Мезоциклон походження (торнадо). Про це, зокрема, свідчить обертання материнської хмари і невеликий вторинний вихор, "танцюючий" навколо основної воронки", – зазначив синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня під Мелітополем пронісся величезний смерч.