Величезний смерч пронісся над Херсонщиною. Вражаючі фото і відео
Жителям Скадовська і Хорлів в Херсонській області вдалося зняти великі смерчі, які пронеслися над їх населеними пунктами.
Викладені в соцмережі фото і відео прокоментував синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кібальчич на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Спочатку вчений припустив, що бачить водяний смерч.
"Ще один смерч значних розмірів, ймовірно, водяний (waterspout), був помічений Дмитром Рижко в селі Хорли, Херсонська область 3 червня. На фото видно, що вихор почав формуватися над водною поверхнею і потім вже вийшов безпосередньо на узбережжі півострова Горький Кут", – написав метеоролог.
Після детального вивчення інших відео природного явища Кибальчич змінив свою думку і визнав, що смерч виявився торнадо.
"Після детального аналізу інших відеозаписів даного випадку, виявилося, що це все ж смерч Мезоциклон походження (торнадо). Про це, зокрема, свідчить обертання материнської хмари і невеликий вторинний вихор, "танцюючий" навколо основної воронки", – зазначив синоптик.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня під Мелітополем пронісся величезний смерч.