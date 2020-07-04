Величезний кортеж Зеленського в Одесі потрапив на відео

Кирило Лютий Суспільство 18:50, 4.07.2020

Президента України Володимира Зеленського під час робочої поїздки до Одеси супроводжував великий кортеж автомобілів.

Відео опублікувало місцеве видання "Думська" в Telegram-каналі в суботу, 4 липня.

"Подумаєш – якихось чотири броньовані машини, два бусика, дві швидкі і автомобіль супроводу поліції. Ну, не велосипеди. Ну майже", – сказано в повідомленні.

Кортеж Зеленського в Одесі потрапив на відео
Кортеж Зеленського в Одесі потрапив на відео

Як писав OBOZREVATEL, раніше кортеж Зеленського був помічений під час візиту до Чернігова. Президента супроводжували близько 15 машин.

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