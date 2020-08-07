Величезний астероїд максимально наблизився до Землі: чи є небезпека

Потенційно небезпечний астероїд 2009 PQ1 5 серпня максимально наблизився до Землі на відстань 13,2 млн км.

Розміри небесного тіла, що перетинає орбіту нашої планети, може становити від 84 до 190 м, що можна порівняти з футбольним полем, пишуть "Известия".

Це на порядок більше, ніж габарити знаменитого челябінського метеорита (19,8 м), який впав на Землю 15 лютого 2013 року, викликавши великі руйнування.

За словами експертів, на цей раз він не представляє загрози для нашої планети. Наступного разу астероїд 2009 PQ1 підлетить до Землі в 2137 році.

Як писав OBOZREVATEL раніше, астероїд розміром з футбольне поле мчить до Землі.