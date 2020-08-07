Величезний астероїд максимально наблизився до Землі: чи є небезпека

Карина Бондаренко Суспільство 04:40, 7.08.2020

Потенційно небезпечний астероїд 2009 PQ1 5 серпня максимально наблизився до Землі на відстань 13,2 млн км.

Розміри небесного тіла, що перетинає орбіту нашої планети, може становити від 84 до 190 м, що можна порівняти з футбольним полем, пишуть "Известия".

Це на порядок більше, ніж габарити знаменитого челябінського метеорита (19,8 м), який впав на Землю 15 лютого 2013 року, викликавши великі руйнування.

За словами експертів, на цей раз він не представляє загрози для нашої планети. Наступного разу астероїд 2009 PQ1 підлетить до Землі в 2137 році.

Як писав OBOZREVATEL раніше, астероїд розміром з футбольне поле мчить до Землі.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Лукашенко покликав генпрокурорів Росії та України у справі вагнерівців

Окупанти в Криму зібралися викликати дощ, а місцеві ледве виживають. Як ситуація з водою досягла точки кипіння

В Україні другий день поспіль антирекорд за новими випадками COVID-19: статистика МОЗ на 6 серпня

Лукашенко відповів Росії на скандал із вагнерівцями і нагадав, що їх прислав не НАТО

Зеленський після спілкування з військовими на Донбасі заїхав за солодощами в магазин. Фото і відео