Величезні штрафи і карт-бланш в регіонах: в Італії посилюють карантин

В Італії збираються посилити покарання за порушення карантинного режиму і дати можливість регіональним властям встановлювати більш серйозні обмеження.

Як повідомляє La Repubblica, 24 березня Рада міністрів збереться на засідання, де розглянуть нововведення в карантинному режимі. Обговорювати будуть два питання: як за допомогою штрафів змусити італійців не залишати будинки і як налагодити роботу регіональної влади в умовах карантину.

Так, тим, хто не дотримується заборони на рух, загрожує штраф до 4000 євро. Також буде введена можливість зупинки комерційної діяльність на строк до 30 днів. Це говорить про те, що заборона на роботу барів, ресторанів, парків і так далі може продовжуватися кілька разів, аж до 31 липня.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте REUTERS

Відносно другого питання, Рада міністрів надасть главам регіонів з найбільшим поширенням вірусу можливість вводити більш суворі карантинні заходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, В Італії готуються до затяжного карантину через коронавируса. Місцеві ЗМІ пишуть, що навіть при самому позитивному варіанті країна пробуде "на дому" до кінця травня.

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