Ведуча телеканалу NewsOne Діана Панченко заявила, що глядачі краще дивляться контент російською мовою. Вона розкритикувала квоти на українському ТБ для державної мови.

Про це телеведуча, яка отримала премію "Журналіст року-2019", сказала в інтерв'ю Олені Бондаренко на "Эхо Киева" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Дуже важлива досі тема мови. Хоча дуже часто ми чуємо від політиків, що ця тема нав'язана, надумана... Нас то якраз і змусили [перейти на українську мову]", – сказала вона.

Діана Панченко Скрін відео

Журналістка заявила, що намагається не читати коментарі користувачів мережі, проте часто бачить претензії, чому вона не розмовляє російською.

"Я можу якоюсь мірою зрозуміти. Тому що, мені здається, це і називається демократія: коли ти хочеш російськомовний контент – натиснув кнопку "три", хочеш україномовний – кнопку "чотири", – вважає ведуча.

Вона зазначила, що їй абсолютно все одно, якою мовою говорити. "Але глядач дуже часто хоче чути російську мову. І дуже часто російськомовних спікерів краще дивляться. Це не означає, що потрібно ставити під сумнів статус державної української мови. Але чому нав'язувати телебаченню квоти в 90%? Ми ж до цього і йдемо", – підкреслила Панченко.

"Навіщо позбавляти нас, журналістів, права робити ефіри тою мовою, якою хочуть наші глядачі сприймати контент, я не розумію", – сказала ведуча. Вона додала, що її здивувало те, що президент України Володимир Зеленський посилив мовні норми.

Як писав OBOZREVATEL, радіостанції по всій Україні в середньому на 21% перевиконують мінімальні мовні квоти на українську музику в ефірі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся