Учені розробили майже миттєвий тест на COVID-19

Учені випробували новий тест, який дозволить перевіритись на COVID-19 за декілька секунд, а не годин, як зараз.

Це спеціальний дихальний тест, його розробили у Британії, пише BBC. Він діє майже миттєво, відрізняючи коноравірус від інших інфекцій.

Технологія, на якій ґрунтується розробка, спочатку застосовувалася для тестів із діагностики раку легенів і для того, щоб швидко відрізнити бактеріальну інфекцію від вірусної. Проте з початку пандемії коронавірусу компанія-розробник Imspex Diagnostics сконцентрувала зусилля на діагностиці саме COVID-19.

Новий прилад аналізує зразок дихання й відшукує в ньому нестійкі хімічні елементи. За ними можна визначити тип респіраторного захворювання. Наприклад, під час випробувань тести відрізнили коронавірус від інших захворювань – астми або бактеріальної пневмонії.

Також під час тестів в Единбурзі вдалося ідентифікувати хімічні елементи, які з великою ймовірністю визначають тяжкість захворювання та небезпеку смертельного результату.

Виробники приладу вважають, що потенціал тесту є не тільки у лікарнях, де він значно полегшить роботу медперсоналу, а й у авіації, на транспорті, у роботі з мігрантами.

"Зразок дихання можна взяти швидко, це не інвазивно, не потрібна спеціально підготовлена людина, і через кілька хвилин у вас уже є результат", – заявив засновник і голова компанії Санті Домінгес.

За словами розробників, прилад для тесту буде готовий через шість місяців за умови фінансування.

Учені уточнили, що тестування не було достатньо масштабним – його провели приблизно на 100 пацієнтах.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що людина, яка отримала негативний результат ПЛР-тесту, може бути носієм вірусу, однак позитивний результат напевно свідчить про хворобу.