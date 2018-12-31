Когда-то в той, довоенной, жизни, дочки, вместо новогодней открытки, подарили мне настенный календарь с замечательной картинкой Костя Лавро, пошутив, что дарят мечту, к которой стоит стремиться. Я повесила "прототип мечты" за спиной в рабочем кабинете – действительно поднимал настроение, когда к концу дня приползала из цехов (было много внедрений, запусков в серию – аж смешно вспомнить, что тогда казалось мне серьезными проблемами). И так хотелось бездумно и безмятежно посидеть на лугу с сонным котейкой на руках…

2013 год был напряженным – мы с младшими здорово экономили и хватались за любую работу, только бы выплатить поскорей ипотеку. После чего планировали продать обе – здесь и большую квартиру в Луганске, где раньше жила наша 7-я, а тогда осталась одна мама. И как-то решить вопрос отдельного жилья молодым, заодно забрав маму к себе, тем более, что старшая дочь совершенно неожиданно уехала в полугодовую командировку в Германию. А мама в быту – это не плюс, а жирный минус, постоянно генерирующий проблемы, которые надо решать (и в отсутствие главной "решалочки" мы это отчетливо ощутили). Как и все, планировали свою жизнь, еще не зная, что это последний мирный год, что скоро жизнь всей страны фундаментально изменится. Мы были беспечны и недальновидны, упорно не замечая, как Рабские Вымираты готовят свое (и наше приграничное) население к войне.

Многое было в том году в последний раз. На Рождество мы с дочкой съездили в Казань через Москву (кстати, уже тогда было очень заметно, насколько мы стали разными с россиянами – домой вернулись с облегчением). У брата было настолько плохо с сердцем, что он даже бросил курить. И, поспешно целуя его в неуютном вокзальном переходе, я плакала, как будто знала, что это последнее прощание – так и произошло. Январь-февраль прошли в сплошных сердечных хлопотах – в Киевском центре сердца спасали после криворукого луганского лечения (полгода с неправильным диагнозом родственницу). Весной уехала в Германию старшая дочь. Летом мы выплатили кредит и неожиданно ввязались в установку автономного отопления (наши дома собирались отключить от центральной котельной).

Пару июльских недель провели, занимаясь ремонтом, внесением квартиры в электронный реестр, попытками навести порядок в маминой берлоге – там, в Луганске, я впервые почувствовала приближение какой-то беды, настолько удушливым был тупик правления рыгов (впрочем, в Донбассе они правили всегда). В сентябре в последний раз съездили в нашу любимую Кичкине. Так радовались карточкам на скидки на следующий сезон, тем более, что ожидалось открытие лифта с пляжа наверх, в парк и к корпусам – работы уже шли вовсю (заглядываю иногда на сайт – после того, как отобрали у хорошего хозяина, жевріє, але…). Осенью Янукович позорно выбрал Таежный союз. Все мы помним эту протестную осень, начинавшуюся так безобидно и карнавально. До 30 ноября. В начале декабря мы с мужем последний раз были в Луганске вместе…

Сохранила любимый календарь - воспоминание о прошлой жизни в сонной мирной стране. И напоминание о том, что нужно ценить каждый настоящий миг жизни. Какое-то странное чувство накануне 2019 года – вдруг он станет переломным? И годы, перевернувшие всех нас, останутся только воспоминанием? Хочу верить, что Украина, наконец-то, перестанет мыкаться по лабиринтам истории, выйдет на ровную прямую дорогу, станет равной среди равных. Что умные люди найдут способ противостоять оголтелому популизму по всему миру. Что впереди у всех нас много интересного и счастливого времени в ярком шумном мире, где для каждого найдется такая мечтательная полянка в кружевах из одуванчиков.

Спасибо вам всем, реальным и виртуальным!

С наступающим Новым годом!