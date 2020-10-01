Вдову загиблого в катастрофі Ан-26 пілота принизили в школі в Харкові: розгорівся скандал. Ексклюзив

У Харкові не захотіли приймати до гімназії маленьку дочку загиблого в авіакатастрофі Ан-26 штурмана Олексія Остапенка. Директор навчального закладу, за словами вдови, запропонувала посадити дитину до кого-небудь на коліна у кут класу. Мовляв, вільних місць уже немає. Сама ж керівниця заперечує звинувачення.

Детальніше про скандальну ситуацію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Сім'я вирішила переїхати

Олена Остапенко, вдова загиблого, ледве підбирає слова, щоб не розплакатися. До трагедії 25 вересня вони дружною сім'єю жили в Чугуєві, де служив її чоловік.

Олексій Остапенко мріяв дати дочці найкращу освіту. Facebook Олексія Остапенка

Однак після того, як чоловік загинув, вони з донькою Лізою вирішили переїхати в Харків до її батьків. Звичайно, виникло питання зі зміною школи, дівчинка навчається у другому класі.

"Недалеко від нас в Харкові знаходиться гімназія "Освіта". Нам лише одну зупинку потрібно під'їхати. У Чугуєві Ліза теж навчалася в навчально-виховному комплексі. Ми з Олексієм намагалися дати дочці найкращу освіту. Вона вивчає англійську мову, вчиться на кембриджських курсах, можливо, після школи отримає вищу освіту за кордоном. Ми з Олексієм цим жили", – ділиться з OBOZREVATEL Олена.

На місці катастрофи літака Ан-26

Однак, коли молода мама прийшла до гімназії, то її тут прийняли не дуже привітно.

"Я представилася, сказала, що вдова штурмана, який загинув. Так склалися обставини, що ми переїжджаємо до Харкова, тому дочку потрібно влаштувати в школу. Вона не може довго сидіти вдома і дивитися, як мама плаче, її потрібно чимось зайняти", – розповідає Олена.

"Але директор відразу заявила, що ми прийшли сюди посеред навчального року. І навіть якби вона хотіла нас прийняти, то у неї немає зайвої парти і стільця для доньки. Ну, можна посадити її до кого-небудь на коліна в кутку класу. Вона так це і сказала! Додала, що в законі про освіту не написано, що вона зобов'язана приймати дітей військових або бійців АТО", – з болем говорить вдова.

У гімназії відповіли на претензії

Сама директорка гімназії Тетяна Кучеренко категорично все заперечує. "Що? Які коліна? Що ви говорите! Я за свої слова відповідаю! Прийшла мама, я їй пояснила, що у мене тільки один клас на паралелі і там 31 учень. У мене технічно немає можливості прийняти. Нам навіть старі меблі нізвідки взяти", – пояснила вона.

"У нас поруч є інші школи, можуть піти туди. За словами мами, у Мінобороні їй пояснили, що у неї є пільги. Але за законом ми можемо приймати дітей з мікрорайону, дітей співробітників, а також братів і сестер наших учнів. І тільки після цього будь-яких дітей. Але у нас класи переповнені. Ні про які коліна я не говорила, це фантазії мами", – сказала OBOZREVATEL директорка.

Мріяли про другу дитину

У родині Остапенків навчання було одним із головних пріоритетів. Олексій і сам постійно самовдосконалювався. За словами Олени, він був єдиною людиною в частині, що вів радіообмін англійською мовою і мав на це дозвіл.

"З листопада він хотів отримати підвищення, перейти на п'ятий рівень і вже вести радіопереговори англійською за межами нашої країни. У теорії він опанував три типи літаків: винищувача, бомбардувальника і транспортний літак. Цей останній політ теж був для нього сходинкою в підвищенні кваліфікації", – згадує вдова.

Олексій з донькою Лізою. Facebook Олексія Остапенко

Зараз Олені доведеться важко звикати до життя без Олексія. Раніше все їхнє життя і побут крутився навколо тата. "Він прослужив у ЗСУ десять років, був офіцером. Це не робота з дев'яти до шести. Його могли викликати в будь-який час і він мав бути готовий. Я діставала тривожну сумку, складала речі і вручала йому. Така доля військових дружин. Тому я не працювала, займалася чоловіком і дитиною. Ми мріяли і про другу, але не встигли", – додала вона.

Поки незрозуміло, коли відбудуться похорони загиблих в авіакатастрофі Ан-26. Фахівці ще працюють з ДНК родичів. Ховати всіх будуть в один день.