Вдова атовця влаштувала переполох на марафоні Зеленського. Відео

У четвер, 10 жовтня, жінка, яка представилася вдовою атовця, намагалася прорватися до президента України Володимира Зеленського на пресмарафоні.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, жінка назвалася Тамарою Атамась і хотіла висловити своє невдоволення судовою системою особисто главі держави (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я вдова ветерана АТО, який віддав життя не тільки за територіальну цілісність України, але і за те, щоб у ній кожен був щасливий незалежно від того – пекар він чи вчитель, юрист чи президент", – обурювалася вона.

Атамась у своїй емоційній промові зазначала, що в країні не працює суддівська система. На її думку, судді повинні нести найвищу відповідальність.

Тамара Атамась

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 вересня монобільшість Верховної Ради ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін щодо підстав передачі справ на розгляд Великої палати Верховного Суду і термінів повернення адміністративних справ.

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