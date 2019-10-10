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10 жовтня • оновлено в 14:13
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Вдова атовця влаштувала переполох на марафоні Зеленського. Відео

10.5т Читати матеріал російською

У четвер, 10 жовтня, жінка, яка представилася вдовою атовця, намагалася прорватися до президента України Володимира Зеленського на пресмарафоні.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, жінка назвалася Тамарою Атамась і хотіла висловити своє невдоволення судовою системою особисто главі держави (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я вдова ветерана АТО, який віддав життя не тільки за територіальну цілісність України, але і за те, щоб у ній кожен був щасливий незалежно від того – пекар він чи вчитель, юрист чи президент", – обурювалася вона.

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Атамась у своїй емоційній промові зазначала, що в країні не працює суддівська система. На її думку, судді повинні нести найвищу відповідальність.

Тамара Атамась

Тамара Атамась

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 вересня монобільшість Верховної Ради ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін щодо підстав передачі справ на розгляд Великої палати Верховного Суду і термінів повернення адміністративних справ.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Вдова АТО! Уже смешно))
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0
1
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Майдан.. Чи можуть цiю х.у.й.ню зробити хтось гiрше анiж українцi? Така думка.. Чув?
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2
2
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Штуцер Лёва, Патрубок Тарас
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0
1
70rus xxx
70rus xxx
Глупая баба приняла за чистую монету слова ЗеМоники,что на украине теперь каждый селянин президент.Бгг
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3
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