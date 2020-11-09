Вдова померлого від COVID-19 розповіла про жахливі умови в лікарні Маріуполя і хамство персоналу

Вдова померлого в Маріуполі від COVID-19 чоловіка розповіла про жахливих умовах в лікарні, хамство медперсоналу і крадіжці ліків.

Про хворобу і смерть чоловіка Раїса Таможнікова-Сачанова розповіла виданню "Телеграф". Жінка впевнена, що в летальному результаті винен не стільки COVID-19, скільки бездушність персоналу медустанови.

Сім'я перебралася до Маріуполя з Донецька після початку російської окупації.

За словами жінки, вони захворіли разом з чоловіком 12 жовтня. У неї хвороба проходив легше, але і чоловікові теж не було особливо важко.

"Нюх він не втрачав, температура була 37,2-37,4, навіть до 38 не дійшла. Кашель у нього був завжди – "фірмовий", ми вважаємо, шахтарський. Будь-яких інших симптомів, що свідчать про коронавірус, не було", – розповіла Таможнікова-Сачанова.

Однак, коли пульсоксиметр, який купила донька, показав у чоловіка рівень насичення крові киснем всього 82% при нормі не нижче 95-ти, терапевт порадив викликати швидку.

"Привезли нас до міської лікарні №9 (раніше вона називалася лікарня "водників", тепер – Центр первинної медичної санітарної допомоги №4), в санпропускник, і тут почалося: ми, та й "швидка" вислухали стільки негативу і бруду від чергового лікаря ! "А що ви їх сюди привезли? Ви що думаєте, вас тут рятувати будуть? Так тут один кисневий прилад на 6 осіб! Ось вам реалії, подивіться на все на це! І куди вас покладуть? Все це було так зневажливо, немов саме ми були винні в проблемах самої лікарні " – розповіла вдова.

За її словами, довго не могли знайти палату, куди покласти чоловіка. Запропонували навіть палату без лежачого місця. Але врешті-решт місце знайшли.

"Найцікавіше, що порожні палати були, але такі убогі - зі старими ліжками, з дерев'яними розсохлий рамами, без фіранок, з тріщинами на стелі і стінах, з лампочками найменшій потужності! Плюс антисанітарія: туалет не працює, в палатах в кранах немає води", – розповіла Таможнікова-Сачанова.

За її словами, далі події розвивалися, як у страшному сні.

"Три санітарки притягли кисневий апарат, навіть не знаючи як ним користуватися, і сказали, що через пару годин заберуть, бо "ледве забрали у бабусі...". Коли прийшли його забирати – "тому що у бабусі вже ноги холонуть", то рівень сатурації крові піднявся до 92%, але потім знову впав до 82-х! Після моїх прохань прийшов молодий лікар з реанімації, запитав, які були призначення. Здивувався: "А що, препарат для розрідження крові не призначили?", зробив чоловікові укол", – розповіла жінка.

Потім принесли інший апарат, але виявилося, що він не працює.

"А далі взагалі без будь-яких пояснень чоловіка стали кудись відвозити, він рознервувався. Виявилося, що забирають до реанімації, але мене не тільки не пустили туди, а просто вигнали о пів на шосту ранку зі словами "Пішла геть звідси..." – поділилася вдова.

Вона підкреслила, що так ставилися не тільки до них, але й до всіх пацієнтів.

Також вона розповіла, що отримавши список необхідних ліків, тут же їх купила і передала медсестрі.

"В 4-й годині Миша дзвонить і питає: "Раечка, а де мої ліки?" – "Так я ж ще в обід все передала!", А в трубку чую, як хтось кричить з персоналу: "Нічого ви не передавали, що ви мелете, ви ніякі ліки не передавали!". "Дівчатка, ви що – жартуєте? Я і вчорашній борг повернула, і сьогоднішнє все, що треба, у мене чек є". І чоловік тут же говорить: "Раю, тут таке коїться – реально до мене за цілий день ніхто не підійшов, тут таке свавілля... ". А я його благаю: "Мішанечка, рідненький, роби усе, що говорять, щоб вони не образили тебе", – розповіла Таможнікова-Сачанова.

Вона подзвонила завідувачці відділення, розповіла їй про ліки і додала, що родина платоспроможна, купить все, що необхідно. Медикиня запевнила жінку, що все буде в порядку і вона у всьому розбереться, як буде на місці.

Наступного ранку на питання про стан чоловіка лікуючий лікар відповіла грубо: "Ну як ви хочете: він такий товстий, ми таких не рятували. Він взагалі не слухається нас, маску знімає, в туалет сам йде, памперс вдягати не хоче". На думку лікаря, у чоловіка була не просто пневмонія, а COVID-19, але поки не прийшли результати тесту, взятого в момент надходження, вона не може змінити протокол лікування.

Після втручання зятя, лікування таки призначили і передали список ліків, яких не було в маріупольських аптеках. За ними довелося їхати в Запоріжжя.

О 4 годині ранку жінка прокинулася в тривозі, інтуїтивно відчувши біду.

"А о 6 годині його серце зупинилося. Медсестра зателефонувала зятю, а молодша дочка ночувала у мене, прийшла, сіла на ліжко: "Мамочка, матуся... Татка немає! Ще й знайомий лікар сказав мені: "Якого ви відвезли його в цю "дев'ятку"?" – зі сльозами згадала жінка.

Але це ще не стало кінцем історії. Таможнікова-Сачанова розповіла, що чоловіка перевезли до моргу і просто скинули на кахельну підлогу, розбивши його обличчя.

"Це ж просто блюзнірство! Зять дізнався, що там, трапляється, щури об'їдають частини тіл, і негайно забрав тіло до приватної ритуальної служби", – розповіла вдова.

Зараз, трохи оговтавшись, вона разом з рідними має намір з'ясувати, що діється в 9-й лікарні, поговорити з завідувачем, побачити його очі, дізнатися, як рятували і чому не врятували її "другу половинку".

Михайло Таможников з дружиною телеграф

Умови в лікарні №9 телеграф

Потріскані стіни в лікарні телеграф

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарня в місті Рубіжне (Луганська область), яка визначена для прийому хворих на коронавірус COVID-19, знаходиться в жалюгідному стані і не має достатньої кількості обладнання.