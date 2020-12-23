Вдова Кернеса опублікувала зворушливий відеоролик-прощання
Вдова мера Харкова Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська опублікувала відеоролик із кадрами церемонії прощання й похорону чоловіка.
Відео Гайсинська виклала на своїй сторінці в Instagram. Нарізка з кадрів траурних заходів триває трохи більше ніж п'ять хвилин.
Відеоряд супроводжує пісня Руслана Сіліна "Молитва Богородиці", виконана автором із півчими Новоспаського монастиря в 2007 році.
"Спи, мій хороший", – підписала Гайсинська відео.
До ролика потрапили кадри з відспівування Кернеса в Благовіщенському соборі, прощання в Харківському театрі опери і балету й похорону на 2-му міському кладовищі.
"Нескінченна любов і вічна пам'ять від сім'ї, друзів, команди і всіх харків'ян", – говорить фінальний напис.
Користувачі в коментарях висловили співчуття вдові та слова підтримки й подяки.
Нагадаємо, в середу, 23 грудня, Харків попрощався з мером міста Кернесом.
Відспівування політика почалося о 7:00 в Благовіщенському соборі і тривало близько години.
А о 9:00 церемонія прощання продовжилася в Харківському театрі опери і балету.
Після її закінчення о 14:00 похоронна процесія рушила на 2-ге міське кладовище – там Кернеса поховали біля Алеї загиблих воїнів часів Другої світової війни.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
борт із тілом Кернеса сів в аеропорту Харкова ввечері 21 грудня. Його доправили з Берліна.
Останні три місяці Кернес лікувався там у клініці "Шаріте". Політика відправили до Німеччини 17 вересня, після того як він впав у кому через коронавірус.
Однак 11 грудня стан здоров'я мера Харкова різко погіршився – у нього повністю відмовила друга нирка, і лікарям довелося під'єднати хворого до апарату гемодіалізу.
17 грудня рідні і друзі Кернеса повідомили про його смерть.
Нагадаємо, що на місцевих виборах у 2020 році Кернеса втретє поспіль обрали міським головою Харкова.