Вдова Кернеса опублікувала зворушливий відеоролик-прощання

Вдова мера Харкова Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська опублікувала відеоролик із кадрами церемонії прощання й похорону чоловіка.

Відео Гайсинська виклала на своїй сторінці в Instagram. Нарізка з кадрів траурних заходів триває трохи більше ніж п'ять хвилин.

Відеоряд супроводжує пісня Руслана Сіліна "Молитва Богородиці", виконана автором із півчими Новоспаського монастиря в 2007 році.

"Спи, мій хороший", – підписала Гайсинська відео.

До ролика потрапили кадри з відспівування Кернеса в Благовіщенському соборі, прощання в Харківському театрі опери і балету й похорону на 2-му міському кладовищі.

"Нескінченна любов і вічна пам'ять від сім'ї, друзів, команди і всіх харків'ян", – говорить фінальний напис.

Користувачі в коментарях висловили співчуття вдові та слова підтримки й подяки.

Нагадаємо, в середу, 23 грудня, Харків попрощався з мером міста Кернесом.

Відспівування політика почалося о 7:00 в Благовіщенському соборі і тривало близько години.

А о 9:00 церемонія прощання продовжилася в Харківському театрі опери і балету.

Після її закінчення о 14:00 похоронна процесія рушила на 2-ге міське кладовище – там Кернеса поховали біля Алеї загиблих воїнів часів Другої світової війни.

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