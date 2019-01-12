''Вдома нехай нявкає!'' У поїзді розгорівся мовний скандал навколо ветерана АТО

У потязі сполученням Миколаїв - Івано-Франківськ розгорівся мовний скандал через те, що співробітниця "Укрзалізниці" образила ветерана війни на Донбасі.
Відео інциденту було опубліковано на сторінці "Мова" в Facebook. Так, працівниця вагону-ресторану відмовилася обслуговувати воїна українською мовою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"У нас всі так розмовляють", – пояснила вона свою поведінку. Колишній боєць АТО поскаржився начальнику поїзда.
"Вдома вона може нявкати і гавкати і взагалі нехай говорить, як хоче. Але вона на роботі в державній компанії, а тому нехай спілкується українською", – зазначив він.
Користувачі підтримали його. "Молодець, солдат!" – пишуть вони в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеканал СТБ потрапив у скандал через прем'єру серіалу "Кріпосна", який знятий російською мовою. Громадські активісти висловили свій протест.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Мовний скандал" на сайті "OBOZREVATEL".