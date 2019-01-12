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''Вдома нехай нявкає!'' У поїзді розгорівся мовний скандал навколо ветерана АТО

7.5тЧитати матеріал російською

У потязі сполученням Миколаїв - Івано-Франківськ розгорівся мовний скандал через те, що співробітниця "Укрзалізниці" образила ветерана війни на Донбасі.

Відео інциденту було опубліковано на сторінці "Мова" в Facebook. Так, працівниця вагону-ресторану відмовилася обслуговувати воїна українською мовою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нас всі так розмовляють", – пояснила вона свою поведінку. Колишній боєць АТО поскаржився начальнику поїзда.

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''Вдома нехай нявкає!'' У поїзді розгорівся мовний скандал навколо ветерана АТО

"Вдома вона може нявкати і гавкати і взагалі нехай говорить, як хоче. Але вона на роботі в державній компанії, а тому нехай спілкується українською", – зазначив він.

Користувачі підтримали його. "Молодець, солдат!" – пишуть вони в коментарях.

''Вдома нехай нявкає!'' У поїзді розгорівся мовний скандал навколо ветерана АТО

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеканал СТБ потрапив у скандал через прем'єру серіалу "Кріпосна", який знятий російською мовою. Громадські активісти висловили свій протест.

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Теми
Мовний скандалЗакон про мови
Місце
Україна
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Вытиран пошел и храбро, по-мужски настучал на женщину, которая совершила страшное преступление:говорила на родном русском языке, а не мычала на малороссийском наречии
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4
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
О да, вечело. Одни поддержали бойца в соцсетях, другие нахуй послали. Тоже в соцсетях. Так и живем.
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2
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Эти языковые споры погубят Украину. Только дебилы могут навязывать или ограничивать какой-либо язык.
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4
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