''Вдома нехай нявкає!'' У поїзді розгорівся мовний скандал навколо ветерана АТО

У потязі сполученням Миколаїв - Івано-Франківськ розгорівся мовний скандал через те, що співробітниця "Укрзалізниці" образила ветерана війни на Донбасі.

Відео інциденту було опубліковано на сторінці "Мова" в Facebook. Так, працівниця вагону-ресторану відмовилася обслуговувати воїна українською мовою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нас всі так розмовляють", – пояснила вона свою поведінку. Колишній боєць АТО поскаржився начальнику поїзда.

"Вдома вона може нявкати і гавкати і взагалі нехай говорить, як хоче. Але вона на роботі в державній компанії, а тому нехай спілкується українською", – зазначив він.

Користувачі підтримали його. "Молодець, солдат!" – пишуть вони в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеканал СТБ потрапив у скандал через прем'єру серіалу "Кріпосна", який знятий російською мовою. Громадські активісти висловили свій протест.

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