"Вдираєтеся, а потім репетуєте!" Цимбалюк відповів на істерику Захарової через мову

Речниця МЗС Росії Марія Захарова вчергове звинуватила Україну в утисках російськомовного населення і нарвалася на жорстку відповідь журналіста Романа Цимбалюка.

Фрагмент її уїдливого спічу з претензіями він показав у своєму відеоблозі на YouTube. У пропагандистській заяві Захарова дозволила собі порівняти українців з фашистами і безпідставно звинуватити їх у переслідуваннях росіян (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Політика, що проводиться Києвом, носить відверто дискримінаційний характер! Поглиблюється політика влади щодо сегрегації населення на людей першого, другого сорту. По суті, російськомовні піддаються подвійний дискримінації. Те, що не вдалося фашистам, тепер вдається в центрі Європи!" – висловилася неадекватна дипломатка країни-агресора.

У свою чергу, Цимбалюк нагадав їй, чим закінчився "захист російськомовного населення" на Донбасі.

"Слава Богу, частини Донецької і Луганської області Машині друзі з Міноборони вже" врятували " – у них тепер немає проблем з українською мовою. Так, з'явилися інші, з комендантською годиною, але маємо те, що маємо", – відповів він на випади спікера МЗС РФ.

Крім того, Цимбалюк порадив Захаровій перш, ніж дорікати іншим країнам порушенням міжнародного права, згадати про злочини її держави.

Цимбалюк і Захарова

"Наші "російські друзі" як завжди кажуть, що ми комусь щось винні. В першу чергу – "російським друзям". Вони говорять про наші зобов'язання, але завжди забувають про свої. А взагалі все на цій планеті в житті пов'язане. Спочатку ви порушуєте базові документи про недоторканність кордонів, а потім репетуєте, кажучи про те, що в нашій країні більше уваги приділяється українській мові. Але це ж логічно! Тільки кретин може продовжувати відстоювати державний статус російської мови в Україні, щоб його діти жили при комендантській годині", – жорстко вгамував скандальну росіянку він.

Окрему увагу Цимбалюк приділив фейку Захарової про "сегрегацію" людей в Україні за мовним принципом і обстібав його.

"Який цікавий поворот! У нас сегрегують російськомовних! Я сподіваюся, що ви звернетеся в мерії своїх міст в Україні з питанням, коли ж можна буде купити квиток у вагон для російськомовних ну, або, може, будуть в автобусах місця для російськомовних?" – висміяв він бурхливу фантазію речника МЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Цимбалюк публічно зганьбив Захарову і дорікнув їй неграмотністю. Під час брифінгу скандальна дипломатка традиційно неправильно вжила наголос у слові "український", сказавши "укрАїнський".

Також журналіст і спікер МЗС РФ влаштували публічну суперечку на брифінгу і в мережі. Приводом стало питання від українця про те, чи молилася вона коли-небудь за героїв "Новоросії".

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