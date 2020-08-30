Україну чекають погодні гойдалки від +5 до +37, а 'літо' протримається до жовтня. Докладний прогноз синоптиків

Літня погода ще порадує українців у вересні. В деякі дні буде стояти 30-градусна спека, хоча можливі і дощі. А в жовтні обов'язково буде "бабине літо", запевнили синоптики.

Детальніше про те, як будуть розвиватися погодні події в Україні в найближчий місяць – в матеріалі OBOZREVATEL.

Спека до +37 у вересні: на Україну чекають нові температурні рекорди

Синоптик Роман Мурмило повідомив OBOZREVATEL, що вже з понеділка, 31 серпня, в Україні знову почнеться спека. На більшій частині території повітря буде прогріватися до +30...+35 градусів, а на півдні і сході країни – до +37 градусів.

За його словами, причина чергового потепління – суха спекотна повітряна маса, яка прийде в Україну з території Північного Кавказу, Кубані, Південного Поволжя і Прикаспійської низовини.

"Така погода – суха і спекотна – буде зберігатися приблизно до 5-6 вересня. У найближчі дні температура у нас буде на 8-10 градусів, а в окремих регіонах на 12 градусів вище норми. Далі температура трохи спаде, порядку 5 градусів, але все одно температура буде вище кліматичної норми для цього періоду. Особливо це стосується денної температури", – повідомив синоптик.

Щодо дощів, то в першій декаді вересня вони можуть пройти тільки в окремих регіонах, розповів Мурмило.

"На півночі, північному заході України можуть бути грозові дощі, а більша частина території України залишиться без опадів, в сухій та спекотній повітряній масі", – уточнив він.

Істотне похолодання не очікується, щонайменше, до 10 вересня, запевнив синоптик.

31 серпня Україна знову почнеться літня спека

Перший тиждень вересня буде теплим і сухим, але холодні ночі нагадають про осінь

Синоптик Олег Христевич, перш за все, повідомив OBOZREVATEL, що слід розраховувати не тільки на теплу погоду в вересні, але і на "бабине літо" в жовтні". "Після гарного похолодання зазвичай в жовтні воно триває від 10 до 14 днів. "Бабине літо" буває щороку. Наприклад, позаминулого року в жовтні взагалі не було жодної краплі дощу", – нагадав він.

Що стосується погоди на найближчі дні, то він пообіцяв "+30 градусів 29-30 серпня – по всій території України.

За його словами, вересень – це перехідний місяць від літа до осені, оксамитовий сезон. Температури все ще буду залишатися високими, але вже будуть спостерігатися їх коливання. Так, різниця нічних і денних температур може становити до 15 градусів. "Вдень може бути +20...+25 градусів, а вночі – всього +5 градусів", – пояснив синоптик.

Він підкреслив, що науковий прогноз погоди можна давати не більше, ніж на 5-7 днів. Хрістевич запевнив, що "наступний тиждень однозначно буде теплим і практично весь сухим". Але дощі у вересні обов'язково будуть.

Проте, до заморозків ще далеко. "Заморозки починаються тоді, коли середня температура переходить за 5 градусів і починається кінець вегетативного сезону. Зараз вегетація триває, помідори ще ростуть, урожай ще не зібраний, так що про заморозки говорити ще рано. Ще, як мінімум, місяць про них не має бути мови", – підкреслив синоптик.

Різниця нічних і денних температур може досягати 15 градусів

Теплого вересня цього року не передбачається

Розрахунки народного синоптика Леоніда Горбаня, якими він поділився з OBOZREVATEL, відрізняються від того, що було озвучено раніше. "Теплого вересня цього року не передбачається", – заявив він. Так, за словами синоптика, в Одеській області по-літньому теплими будуть лише 4 дні вересня – з 1 по 4 число. У цей період повітря буде прогріватися до +24...+27 градусів, а потім настане похолодання.

"З 5 вересня буде різке зниження температури – до +17...+19 градусів. Потім з 9 по 13 вересня – невелике підвищення, до +20...+21 градусів, а потім температура знову опускається до рівня +18...+19 градусів. І практично до кінця місяця на цій позначці вона і тримається", – повідомив народний синоптик.

У центральних регіонах країни з 3 вересня "почнуться дощі і практично не припинятимуться по 25 вересня". 10-13 вересня денна температура сягатиме 19-21 градусів, 14 вересня температура знизиться до +17...+18 градусів і пробуде на такій позначці 4 дні. А в кінці місяця, починаючи з 23 числа, буде всього +8...+11 градусів", – спрогнозував народний синоптик.

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