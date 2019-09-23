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23 вересня • оновлено в 12:26
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Вдарять заморозки: синоптик уточнила прогноз по Україні

1.6т Читати матеріал російською

У вівторок, 24 вересня, на території України очікується прохолодна сонячна погода, вночі – місцями заморозки.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, найближчої ночі і в ніч на середу у північних, східних областях, у Полтавській і Черкаській областях 0-4 градуси.

Загалом нічна температура повітря передбачається у межах 0...+7 градусів, на півдні та заході +6...+13 градусів.

Вдарять заморозки: синоптик уточнила прогноз по Україні
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В Україні різко зміниться погода: головний синоптик озвучив несподіваний прогноз

Заморозки

Заморозки

24 канал

Вдень у вівторок стовпчики термометрів коливатимуться близько +10...+16 градусів.

У південній частині, на Заході, на Дніпропетровщині, Вінничині, Кропивницькому та районах +16...+22 градуси. Вітер східного напрямку, 5-10 м/с.

У Києві 24 вересня очікується суха погода. Найближчої ночі буде холодно, 0...+2 градуси, місцями заморозки 0-2 градуси, вдень потеплішає до +11...+14 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку тижня в Україні очікується похолодання, нічні заморозки і суха погода.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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