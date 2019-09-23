Вдарять заморозки: синоптик уточнила прогноз по Україні

У вівторок, 24 вересня, на території України очікується прохолодна сонячна погода, вночі – місцями заморозки.
Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, найближчої ночі і в ніч на середу у північних, східних областях, у Полтавській і Черкаській областях 0-4 градуси.
Загалом нічна температура повітря передбачається у межах 0...+7 градусів, на півдні та заході +6...+13 градусів.
Заморозки
24 канал
Вдень у вівторок стовпчики термометрів коливатимуться близько +10...+16 градусів.
У південній частині, на Заході, на Дніпропетровщині, Вінничині, Кропивницькому та районах +16...+22 градуси. Вітер східного напрямку, 5-10 м/с.
У Києві 24 вересня очікується суха погода. Найближчої ночі буде холодно, 0...+2 градуси, місцями заморозки 0-2 градуси, вдень потеплішає до +11...+14 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку тижня в Україні очікується похолодання, нічні заморозки і суха погода.
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