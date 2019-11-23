Вдарять морози: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

У суботу, 23 листопада в Україні очікується морозна погода, місцями можливий дощ.

Найхолодніше буде на сході країни. Також можливий сильний вітер від 7 до 12 метрів в секунду зі штормовими поривами, повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

Синоптики попередили, що температура повітря вдень може коливатися в межах 0 ... + 3 градусів. Трохи тепліше в Прикарпатті - від +2 до +4, у Закарпатті буде і зовсім +9 +11, але можливі короткочасні опади.

Однак по всій країні вночі вдарять заморозки. Помірні морози будуть в західному і південно-західному регіонах (-1 ... -4). У центральних і північних областях очікуються заморозки до -5 ... -8, а в східному від -10 до -12 градусів.

У Києві сьогодні, 23 листопада, вдень від -1-3 градусів, мінлива хмарність без опадів. Але вночі очікується мороз від -8 до -10.

Карта погоди Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в найближчі три дні встановиться малохмарна і морозна погода, проте снігу поки не очікується.

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