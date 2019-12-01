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1 грудня • оновлено в 22:19
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"Вдарять морози": народний синоптик дав прогноз на грудень

15т
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На початку грудня в Україні на зміну потеплінню прийдуть морози, у другій половині місяця очікується сніжна погода.

Докладний прогноз погоди в Україні на грудень озвучив в ефірі ObozTV народний синоптик Леонід Горбань.

"Буде потепління, короткочасна відлига. Через 2-3 дні повертаються морози. Вони невеликі. Нічні температури -4...-2 градуси, удень 0...+1", – розповів Горбань.

За словами народного синоптика, ці морози не триватимуть довго – 6 грудня розпочинається друга відлига, яка триватиме до 12-13 грудня.

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"А починаючи з 13 грудня до кінця місяця – суцільні морози, і відлиги не прораховуються. Нічні температури будуть -9...-6, а 22-25 грудня сильніше, -13...-11", – повідомив він.

Також синоптик зазначив, що "хороший сніг прораховується 22-24 грудня і 28-30 грудня".

Під Новий рік Горбань спрогнозував снігову погоду з невеликими морозами -5...-4.

"Вдарять морози": народний синоптик дав прогноз на грудень

pikabu.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, вже до кінця нинішнього століття зима в Україні скоротиться на місяць. Причиною тому є надзвичайно швидкі темпи потепління.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Погода ObozTV Прогноз погоди
Особа
Леонід Горбань
Місце
Україна
Тег
погода
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Штифурак Микола
Штифурак Микола
Прочитайте його прогноз на листопад і зробіть висновок на чому він прогнозує. І цікаво хто йому дав звагня гародний.
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