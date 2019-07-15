Вдарять морози: метеоролог дала прогноз на вересень в Україні

Погода в Україні в першій половині вересня буде досить теплою, проте в 20-х числах синоптики прогнозують різке похолодання.

Про це "Укрінформ" розповіла завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України, доктор фізико-математичних наук у сфері метеорології Вазіра Мартазінова.

Згідно з її даними, вересень, як і серпень, не буде спекотним, – повітря в середньому прогріється до 28 градусів. Після 20 вересня відбудеться різке похолодання, аж до нічних заморозків.

При цьому різкі перепади температур можуть привести до стихійних явищ, таких як сильні короткочасні зливи на всій території країни.

За прогнозом метеоролога, про бабине літо в 2019 році навряд чи можна говорити, бо на початку жовтня вже очікуються заморозки й температура буде і надалі знижуватися.

Ілюстрація. Осінь pexels.com

Нагадаємо, Вазіра Мартазінова також розповіла про прогноз на серпень-2019. Вона попередила українців про несприятливі погодні умови.

Раніше вона пояснила ситуацію з аномальною зміною клімату в Україні, через яку літо 2019 року буде на місяць коротшим.

Як писав OBOZREVATEL:

Нещодавно народний синоптик Леонід Горбань дав свій прогноз погоди на серпень. Він заявляв, що цей місяць в Україні буде не таким спекотним, як липень.

Укргідрометцентр обіцяв, що середня місячна температура в липні-2019 передбачається від 20 до 24,5 градусів тепла, у гірських районах 16-17, що на 1,1-2,5 градуса вище від середніх багаторічних значень.

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