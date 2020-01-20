Вдарять морози й засипле снігом: синоптики уточнили прогноз погоди на тиждень

З 20 до 24 січня синоптики обіцяють в Україні переважно суху й теплу погоду, але наприкінця тижня очікується сніг.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

У понеділок, 20 січня, опади малоймовірні, температура повітря вдень приблизно 0...+ 2°. Вночі похолодає до -2...-4°. Північно-західний вітер також буде поривчастим. У Києві вдень +1°, а вночі -5°. За інформацією Державного агентства автомобільних доріг України, в Харківській і Херсонській областях спостерігаються тумани.

З'явився прогноз погоди на 20-24 січня в Україні

Покриття на дорогах державного значення в більшості областей сухе; місцями ожеледиця в Запорізькій області. На перевальних ділянках доріг Львівської області невеликий сніг, на решті без опадів.

Прогноз погоди на 20 січня

За прогнозом Укргідрометцентру, у вівторок, 21 січня, в Україні збережеться подібна синоптична ситуація. Вдень повітря прогріється до +2...+4°, а вночі похолодає до -2°. Прохолодніше може бути на сході України – 0...+2°, а вночі до -3°. На заході – удень +4...+ 6°, а вночі -2...+1°.

Прогноз погоди на 21 січня

З середи, 22 січня, по всій території країни слід готуватися до опадів – мокрого снігу із дощем. Сухо буде тільки на півдні України. У північних, східних і західних регіонах, а також в центрі прогнозується температура +2...+ 5°, а вночі до -2°. На півдні і в Криму сонячно – вдень до +6°, а вночі 0...-2°.

Прогноз погоди на 22 січня

У четвер, 23 січня, сніг передбачається по всій території України. На півночі і сході вдень до +1°, а вночі 0...-2°. На півдні і заході – удень +4°, вночі стовпчики термометрів упадуть до -2°. У центрі вдень і вночі -1...+1°.

Прогноз погоди на 23 січня

Уже в п'ятницю, 24 січня, опади припиняться. Температура повітря буде 0...-2°. На заході +1..+4°.

Прогноз погоди на 24 січня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15° вночі, а поки українців чекає досить тепла, як для січня, погода.

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