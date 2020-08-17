Вдарять грози: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на вівторок

У вівторок, 18 серпня, в західних областях України очікуються дощі з грозами.

Як свідчить прогноз погоди Українського гідрометцентру, опади також охоплять Вінницьку область. В інших регіонах країни дощів не передбачається.

На заході повітря прогріється від 26 до 29 градусів, на решті території буде тепліше: до +32.

У Києві у вівторок буде сухо, від 29 до 31 градуса тепла.

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 18 серпня

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик розповів, що через зміни клімату в Україні осінь і зима 2020 будуть теплішими, ніж зазвичай, а метеорологічне літо триватиме ще місяць.

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