В Україні можуть спалахнути три смертельні інфекції: медики забили на сполох

Уже до кінця року Україна може зіткнутися з новою загрозою – спалахами кору, кашлюку та інших хвороб, від яких необхідно робити щеплення. Річ у тім, що через карантин зупинилася прищеплювальна кампанія.

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Лікарі у розмові з OBOZREVATEL зазначають, що якщо через обмежувальні заходів щеплення не робитимуть хоча б пів року, це може мати негативні наслідки у вигляді спалахів цих хвороб.

"Кілька місяців ролі особливо не відіграє, але якщо після послаблення карантину люди недбало до цього ставитимуться і не проходитимуть вакцинацію – місяць, два, п'ять – то це дасть про себе знати. Орієнтовно, є ризик, що в цьому або наступному році знову з'являтимуться спалахи, які можуть призвести до великої кількості хвороб. Ризик є. Якщо затягнеться на пів року чи більше, то швидше за все, боком вилізе", – заявив інфекціоніст Євген Щербина.

В Україні може трапитися спалах кору, кашлюку та правця інформатор

Дитячий інфекціоніст Віталій Євтушенко назвав такий самий "запас міцності" в імунітету, проте зазначив, що для справді серйозних наслідків має минути навіть більше, ніж пів року. Також він назвав основну категорію ризику – це новонароджені.

"Небезпека існує. Залежить від того, наскільки довго не будуть проводитися щеплення – певний запас міцності все ж є. Якщо місяць-два їх не робитимуть, то особливої ролі не відіграє, але пів року теоретично може дати наслідки. Хоча, для істотного зниження імунізації потрібно набагато більше часу. Категорія ризику – новонароджені діти. Але в умовах карантину це може не становити суттєвої загрози, оскільки контактів менше", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

В Україні може трапитися спалах кору, коклюшу та правця

Варто зазначити, що стурбованість щодо цього питання висловили і у Всесвітній організації охорони здоров'я. Крім цих трьох хвороб, ВООЗ припускає повернення поліомієліту. Але Євген Щербина вважає цей варіант малоймовірним, оскільки інфекція локалізована в невеликій кількості країн і поширення на решту світу не виглядає можливим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні епідемія COVID-19 може закінчиться 8 червня 2020 року.