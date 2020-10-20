Вдарить мороз удень і випаде сніг: з'явився прогноз на листопад в Україні

Погода в листопаді 2020-го обіцяє бути значно прохолодною і дощовою в низці областей. Ба більше, в деяких регіонах може випасти перший сніг.

Такий прогноз на останній місяць цієї осені дав народний синоптик Леонід Горбань. Про нього він розповів у коментарі "24 каналу".

"Наприклад, на півночі кількість опадів за місяць становитиме 25-30 міліметрів", – зазначив він.

За його словами, на початку місяця денна температура повітря сягатиме +9... +11, проте до кінця опуститься до +4... +6 градусів.

Через дощі буде похмуро. Крім того, стовпчики термометрів нижче нуля можуть показувати не тільки вночі, але і вдень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.