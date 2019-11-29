Вдарить мороз, піде сніг: синоптики уточнили прогноз на вихідні в Україні

В Україні в суботу, 30 листопада, очікується похолодання. Температура повітря знизиться до "мінусів", а також випаде сніг.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр". Сніг та мокрий сніг очікуються в суботу в західних і центральних регіонах країни.

30 листопада на заході і в центрі буде до +4 градусів, на сході очікується до +7 та зливи. У південних регіонах України до +8, пройдуть дощі.

У Києві в суботу буде мокрий сніг та до +4.

У неділю, 1 грудня, опади припиняться, а температура повітря знизиться. На заході, в центрі і на сході країни буде до +1, на півдні до +4.

У Києві в неділю буде до +1, без опадів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики уточнили прогноз погоди на п'ятницю. За їх даними на Україну обрушаться зливи.

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