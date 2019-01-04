Вдарить до -15: синоптики дали точний прогноз погоди по Україні

В Україні в суботу, 5 січня, очікується морозна погода, а в деяких регіонах — снігопади.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, опади у вигляді помірного снігу з'являться у західних, вночі й у східних областях, невеликого снігу — вдень у північних областях. На решті території день пройде без істотних опадів.

Синоптики також попереджають, що на дорогах більшості областей спостерігатиметься ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по Україні від -4 до -9, у центральних областях і на півночі Лівобережжя опуститься до -12, у деяких регіонах Карпат до -15 градусів.

Вдень прогнозують від -1 до -6 градусів, при цьому на півдні країни буде трохи тепліше — термометр покаже близько 0.

Ілюстрація pexels.com

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч 5 січня очікуються поліпшення погодних умов, а вдень у суботу припинення опадів та хуртовин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на Різдво.

Згідно з синоптичними даними, у святкові вихідні, з 5 до 7 січня, жителів країни очікує морозна погода з невеликим снігом. А ось уже після Різдва висока ймовірність сильних снігопадів.