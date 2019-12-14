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14 грудня • оновлено в 17:57
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Вдарить -23: синоптики налякали холодним прогнозом для України

7.4т
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На початку січня в Україні різко похолодає. Температура повітря опуститься до позначки -23 градуси.

У новорічну ніч і перший тиждень 2020 року синоптики прогнозують сильні снігопади. Про це повідомляє Gismeteo.ua.

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З 24 по 29 грудня в Києві пройдуть дощі. Температура повітря коливатиметься від 0 до +10 градусів. Але вже 30 січня під всій Україні похолодає.

Вдарить -23: синоптики налякали холодним прогнозом для України

Прогноз погоди в Україні

Прогноз погоди в Україні

Рixabay

Як писав OBOZREVATEL раніше, в неділю, 15 грудня, майже по всій території України очікується хмарна погода, можливі дощі. Місцями потеплішає до +12 градусів.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
погода
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Горенко Иван
Горенко Иван
Зачем такое писать? Синоптики часто не могут правильно угадать(именно "угадать") прогноз на следующий день, иногда утром неправильный прогноз на погоду после обеда, а вы о прогнозе на 2 недели. Он изменится еще 14 раз.
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