Вдарить -17: синоптики налякали прогнозом погоди в Україні

У неділю, 9 лютого, на всій території України очікується сонячна й суха погода.

Опадів, за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, в країні не очікується. Вночі в деяких областях вдарять морози до -17°.

Так, найхолодніше буде в східних регіонах країни. У Луганській, Донецькій і Харківській областях температура вдень буде в середньому -5...-7°, а вночі опуститься до -15...-17°.

На заході України середня температура буде в межах -1...+3° вдень, а вночі -6...-13°. Водночас у Закарпатській області буде найтепліше: вдень стовпчики термометра піднімуться до +6°.

У південних областях вночі похолодає до -11...-13°, а вдень очікується -1...+1°.

Прогноз погоди svidok.info

На півночі країни похолодає до -5...-13° вночі, а вдень буде -1...0°. У центрі України вночі стовпчик термометра покаже -10...-13°, а вдень -1...-7°.

У Києві 9 лютого вдень прогнозується 0...-2°, а вночі -5...-7°. Вітер північно-західний 5-10 м/с, без опадів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, похолодання в Україні в лютому скасовується, оскільки, згідно з останніми прогнозами, в країні в цей період знову настане потепління.

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