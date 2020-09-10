Мер Умані: вдалося знайти порозуміння з рабинами, але не з владою

Голова Умані Олександр Цебрій бастував на Банковій у Києві, вимагаючи обмежити в'їзд паломників-хасидів. Пояснив це загрозою спалаху COVID-19 і, відповідно, здоров'ю жителів. Щорічно на святкування Рош ха-Шана (єврейського Нового року) в це місто з'їжджаються десятки тисяч хасидів.

У бліцінтерв'ю OBOZREVATEL Цебрій розповів, що вдалося вирішити і яка ситуація зараз в Умані.

– Певні сили не вперше намагаються розіграти в Україні карту антисемітизму. І під особливий "приціл" потрапляє якраз Умань.

– В Умані немає ні антисемітизму, ні нетерпимості, ні будь-яких подібних проявів! Наше місто надзвичайно толерантне й відкрите для гостей, для туристів. Ми із задоволенням приймаємо іноземців – як і в попередні роки, так і зараз.

Міський голова Умані Олександр Цебрій. Фото з особистого архіву

– Але спроба обмежити в'їзд паломників стала просто "подарунком".

– Коронавірус вніс корективи в життя всього світу – Україна і Умань не виняток. У жителів міста є небезпідставні побоювання – зокрема, щодо проведення святкових заходів, щодо святкування Рош ха-Шана традиційним способом. Тому я і порушив це питання перед центральною владою.

Уперше я порушив питання ще пів року тому. Говорив, що масовий заїзд паломників до Умані та святкування Рош ха-Шана – у такому вигляді, як це відбувалося раніше – у сьогоднішніх умовах неможливі.

Однак центральна влада не вжила жодного заходу, щоб своєчасно зробити все можливе для безпеки українців.

Наголошую, йдеться не тільки про уманчан – адже хасиди прилітають у різні міста України, а потім уже автобусами добираються до Умані, до місця безпосереднього паломництва. Тому радіус інфікування досить великий.

Я порушував ці питання, але мене не чули. Не хочу згадувати всі перипетії під Офісом президента, про це вже багато сказано й написано.

Щорічно до Умані приїжджають десятки тисяч паломників, але цього року є загроза спалаху COVID-19

– З 28 серпня іноземцям фактично заборонили в'їзд у нашу країну через пандемію COVID-19. Але відомо, що частина паломників уже перебуває в Умані.

– Сьогодні ситуація така. Представники паломників-іноземців прибули до Умані задовго до 18 вересня (початку святкування Рош га-Шана. – Ред.). А ось точна кількість невідома. Я ставив запитання співробітникам правоохоронних органів – вони не знають. Так само не можуть прояснити ситуацію і представники паломників-хасидів.

Крім Умані, паломники вже приїхали до Брацлава, Києва, Одеси, Дніпра та інших міст України.

Я провів досить успішні переговори з Головним рабином України. Хочу подякувати йому за принципову позицію, яка збігається і з моєю, і з позицією більшості уманчан – що здоров'я і життя важливіше за все. І потрібно зробити все, щоб уникнути інфікування як жителів міста, так і гостей.

Тому за моїм наполяганням було ухвалено рішення, і представники паломників довели його до брацлавських хасидів, що необхідно пройти ПЛР-тестування.

– Однак паломники говорили, що пройшли його якраз перед поїздкою в Україну.

– Як бачимо, серед протестованих паломників у восьми виявився позитивний результат, тобто їх було інфіковано. Двоє вже вилікувалися, ПЛР-тест дав негативний результат на COVID-19. Відповідно, сьогодні легкий перебіг хвороби в шести осіб.

– Де саме було проведено тестування?

– Це було зроблено в приватній клініці в Умані за кошти самих паломників. Ні місто, ні держава коштів на це не виділяли. І я наполягаю, щоб абсолютно всі паломники пройшли ПЛР-тестування – тоді у нас буде розуміння, і насамперед це зніме соціальну напруженість як серед уманчан, так і серед паломників-хасидів.

Якщо людина пройде тестування і до неї не буде питань із боку лікарів, вона може абсолютно вільно і спокійно почуватися на території нашого міста.

І я ще раз хочу наголосити: у цьому немає проявів антисемітизму, нетерпимості. Це турбота про здоров'я людей.

– Повідомлялося про напад на хасидів.

– Є поодинокі випадки, як трапилося тиждень тому. На хуліганський напад оперативно відреагували наші органи внутрішніх справ і дали належну правову оцінку – відкрито провадження, ведуться слідчі дії.

За даними МВС, цьогоріч Умань для святкування єврейського Нового року Рош га-Шана відвідають приблизно три тисячі паломників. Фото МВС України

– Якихось два тижні тому було й зіткнення, довелося втрутитися поліціянтам.

– У цьому випадку не було антисемітизму. Ситуація така – хасиди викупили приватне помешкання, а представники паломників побудували там без дозвільних документів свій об'єкт. Не витримали санітарних норм, які мало бути дотримано під час будівництва, що й призвело до конфлікту.

На жаль, нині в законодавстві є лазівки, а органи ДАБІ сьогодні у стадії реформування і не можуть здійснювати будь-які перевірки. Цим і користуються деякі забудовники. За моєю інформацією, цією справою також зайнялися правоохоронні органи.

– Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні, яке відбулося 3 вересня, розглянула питання про масове паломництво до Умані. Було ухвалено низку заборон. Скажіть, один паломник на 10 метрів – ви вважаєте це реальним?

– Я вважаю, що це, м'яко кажучи, надзвичайно важко виконати.

Укотре не скажу, що дратує, але викликає нерозуміння, коли ухвалюють рішення для нас, але без нас.

Чому на засідання не було запрошено фахівців, які відповідали за організацію святкування не один рік? Ці люди, професіонали, які могли би підкоригувати рішення уряду, внести пропозиції. І я переконаний, ці пропозиції пішли б на користь і уманчанам, і гостям нашого міста.

Паломники приїжджають із дітьми

– Олександре, коли в Умані буде максимальна кількість паломників?

– Зазвичай хасиди з'їжджаються до нашого міста за три-чотири дні до святкування Рош га-Шана. Знову ж таки про точну кількість цього року ми не можемо сказати.

Я пропонував провести святкування онлайн – як виняток. Була пропозиція, щоб певна кількість рабинів, нехай 200, 300, 500, приїхали б і провели богослужіння та показали на весь білий світ, провели онлайн-трансляцію.

Для чого наражати на небезпеку багатомільйонну країну? Ми ж знаємо, що, на жаль, Ізраїль зараз у "червоній" зоні. У нас ситуація не набагато краща.

Треба бога побоятися й подумати про людей.

– Ви зустрічалися з рабинами. Але брацлавські хасиди, наскільки я знаю, прислухаються не до всіх.

– Справді, є течії, представники яких не дуже комунікують один з одним. Але я дуже хочу подякувати за позицію та бажання розв'язати всі наболілі питання Головного рабина України – це Моше Реувен Асман. Саме він є тією об'єднувальною силою, яка допомогла провести діалог.

І я впевнений, що надалі нам потрібен єдиний координаційний центр серед паломників-хасидів, який брав би на себе відповідальність і координував дії як з органами місцевого самоврядування, так і з органами центральної влади.