Вчителька переплутала океани в ефірі "Всеукраїнської школи онлайн". Курйозне відео

В Україні в ефірі "Всеукраїнської школи онлайн" вчителька географії сплутала назви океанів навколо Австралії.

Педагогиня сказала, що берега материка омиває Тихий і Атлантичний океани (щоб подивитися відео, доскрольте новина вниз).

"Територія Австралійського Союзу включає в себе повністю материк Австралія, острів Тасманія і острова в Тихому й Атлантичному океані", – розповіла вона.

Школа онлайн в Україні

Пояснимо, що зі сходу берег Австралії омивають Тасманово і Коралове моря Тихого океану, а західний і південний – Тиморское і Арафурське моря Індійського океану.

Мапа Австралії

Атлантичний океан знаходиться в іншій частині світу і омиває береги Антарктиди, Європи, Африки, Північної та Південної Америк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні під час онлайн-уроків для школярів вчителька допустила помилку на уроці математики для п'ятикласників.

Також на уроці історії "Всеукраїнської школи онлайн" вчителька сплутала імена двох російських царів.