Вчителька переплутала океани в ефірі "Всеукраїнської школи онлайн". Курйозне відео

В Україні в ефірі "Всеукраїнської школи онлайн" вчителька географії сплутала назви океанів навколо Австралії.

Педагогиня сказала, що берега материка омиває Тихий і Атлантичний океани (щоб подивитися відео, доскрольте новина вниз).

"Територія Австралійського Союзу включає в себе повністю материк Австралія, острів Тасманія і острова в Тихому й Атлантичному океані", – розповіла вона.

Школа онлайн в Україні

Пояснимо, що зі сходу берег Австралії омивають Тасманово і Коралове моря Тихого океану, а західний і південний – Тиморское і Арафурське моря Індійського океану.

Мапа Австралії

Атлантичний океан знаходиться в іншій частині світу і омиває береги Антарктиди, Європи, Африки, Північної та Південної Америк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні під час онлайн-уроків для школярів вчителька допустила помилку на уроці математики для п'ятикласників.

Також на уроці історії "Всеукраїнської школи онлайн" вчителька сплутала імена двох російських царів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!