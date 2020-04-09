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9 квітня • оновлено в 17:31
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Вчителька переплутала океани в ефірі "Всеукраїнської школи онлайн". Курйозне відео

5.6т
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В Україні в ефірі "Всеукраїнської школи онлайн" вчителька географії сплутала назви океанів навколо Австралії.

Педагогиня сказала, що берега материка омиває Тихий і Атлантичний океани (щоб подивитися відео, доскрольте новина вниз).

"Територія Австралійського Союзу включає в себе повністю материк Австралія, острів Тасманія і острова в Тихому й Атлантичному океані", – розповіла вона.

Школа онлайн в Україні

Школа онлайн в Україні

Пояснимо, що зі сходу берег Австралії омивають Тасманово і Коралове моря Тихого океану, а західний і південний – Тиморское і Арафурське моря Індійського океану.

Мапа Австралії

Мапа Австралії

Атлантичний океан знаходиться в іншій частині світу і омиває береги Антарктиди, Європи, Африки, Північної та Південної Америк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні під час онлайн-уроків для школярів вчителька допустила помилку на уроці математики для п'ятикласників.

Також на уроці історії "Всеукраїнської школи онлайн" вчителька сплутала імена двох російських царів.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
школа курйоз
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Ya Neloh
Ya Neloh
Лучше уж пусть дома напишут текст урока, проверят и отдадут проф. Ведущим, которые не теряют мозги перед камерой. Что ж это за треш такой.
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0
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Это все куйня! Главный вопрос который должен быть усвоен на географии: Чей Крым?
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
География - це москальская лженаука!
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