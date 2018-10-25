Вчепився в шию: нардеп влаштував жорстку бійку в прямому ефірі

Позафракційний народний депутат, екс-міністр охорони здоров'я України Олег Мусій побився з головою громадської організації "Пацієнти України" Дмитром Шерембеєм у прямому ефірі.

Інцидент трапився під час зйомок програми телеканалу "Прямий". Бійка почалася після словесної перепалки чоловіків під час обговорення роботи Мусія на посаді міністра.

Шерембей звинуватив Мусія в корупції, після чого нардеп назвав опонента "класичним маніпулятором і брехуном". У відповідь Шерембей виплеснув в обличчя чоловіка стакан води, спровокувавши бійку.

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У результаті інциденту Мусій подряпав шию Шерембею. Останній вибачився перед глядачами за бійку, однак додав, що не збирається мовчати і терпіти образи.

Скрін відео

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, раніше в окупованому Донецьку на пропагандиста напали в прямому ефірі. Бійка потрапила на відео.