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Вчепився в шию: нардеп влаштував жорстку бійку в прямому ефірі

36.1тЧитати матеріал російською

Позафракційний народний депутат, екс-міністр охорони здоров'я України Олег Мусій побився з головою громадської організації "Пацієнти України" Дмитром Шерембеєм у прямому ефірі.

Інцидент трапився під час зйомок програми телеканалу "Прямий". Бійка почалася після словесної перепалки чоловіків під час обговорення роботи Мусія на посаді міністра.

Шерембей звинуватив Мусія в корупції, після чого нардеп назвав опонента "класичним маніпулятором і брехуном". У відповідь Шерембей виплеснув в обличчя чоловіка стакан води, спровокувавши бійку.

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Вчепився в шию: нардеп влаштував жорстку бійку в прямому ефірі

Скрін відео

У результаті інциденту Мусій подряпав шию Шерембею. Останній вибачився перед глядачами за бійку, однак додав, що не збирається мовчати і терпіти образи.

Вчепився в шию: нардеп влаштував жорстку бійку в прямому ефірі

Скрін відео

Вчепився в шию: нардеп влаштував жорстку бійку в прямому ефірі

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, раніше в окупованому Донецьку на пропагандиста напали в прямому ефірі. Бійка потрапила на відео.

Читайте всі новини по темі "Бійки нардепів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Бійки нардепів
Особи
Олег МусійДмитро Шерембей
Місце
Україна
Об'єкт
видео
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Прикольная дискуссия ! Это ещё поднимет рейтинг канала Пеци "Прямая"(кишка) ?
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Скляр Вікторія
Скляр Вікторія
да уж, вот такая у нас борьба с коррупцией, когда заканчиваются аргументы, вход идут кулаки
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
сала кукраине, хероям сала! Обожаю этот цирк! Настроение поднимает и утром, и днем, и вечером! А сейчас ещё и любимый "Зенит" волевую победу одержал, только что со стадиона! Пиздите друг дружку больше, лучше и чаще!
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Гольдман Алексей, Зенит -- Чемпион ! Питер рулит !
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