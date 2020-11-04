Учений спрогнозував кінець пандемії коронавірусу

Світ може повернутися до якоїсь "подоби нормальності" з коронавірусом до літа 2021 року.

Таку думку висловив англійський професор Джуліан Гіскокс з університету Ліверпуля, пише ВВС.

Він вважає, що до "стану 2019 року" ми не повернемося ще протягом п'яти років.

"Ми можемо повернутися до деякої подібності нормальності до літа наступного року. Але ми не повернемося до стану 2019 року ще протягом п'яти років", – сказав Гіскос.

Водночас деякі вчені вважають, що для того, щоб розібратися з вірусом, наш спосіб життя, можливо, доведеться змінити назавжди.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у багатьох людей під час пандемії COVID-19 можуть виникати проблеми із психічним здоров'ям, перш за все симптоми тривоги й депресії.