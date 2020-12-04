Вчені з'ясували, як мутація коронавірусу сприяла поширенню пандемії

Карина Бондаренко Суспільство 09:41, 4.12.2020

Нові дослідження показали що мутація коронавірусу призвела до більш ефективної його передачі від однієї людини до іншої, що сприяло поширенню пандемії.

Коли COVID-19 прокотився по всьому світу, в генетичній послідовності коронавірусу відбулися випадкові зміни, пише La Repubblica.

Більшість цих мутацій, як незначні помилки в тексті, не сильно змінили поведінку вірусу. Однак до початку пандемії мутація змінила ситуацію і допомогла вірусу легше передаватися від однієї людини до іншої і утруднила зупинку пандемії.

Мутація, відома як 614G, була вперше виявлена в січні 2020 року на сході Китаю, а потім швидко поширилася по Європі і Нью-Йорку. За кілька місяців цей варіант коронавірусу завоював велику частину планети, перевершивши всі інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, мутація коронавірусу, яка стала найпоширенішою в світі, може бути більш заразною, ніж вихідна форма вірусу.

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