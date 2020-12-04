Вчені з'ясували, як мутація коронавірусу сприяла поширенню пандемії

Нові дослідження показали що мутація коронавірусу призвела до більш ефективної його передачі від однієї людини до іншої, що сприяло поширенню пандемії.

Коли COVID-19 прокотився по всьому світу, в генетичній послідовності коронавірусу відбулися випадкові зміни, пише La Repubblica.

Більшість цих мутацій, як незначні помилки в тексті, не сильно змінили поведінку вірусу. Однак до початку пандемії мутація змінила ситуацію і допомогла вірусу легше передаватися від однієї людини до іншої і утруднила зупинку пандемії.

Мутація, відома як 614G, була вперше виявлена в січні 2020 року на сході Китаю, а потім швидко поширилася по Європі і Нью-Йорку. За кілька місяців цей варіант коронавірусу завоював велику частину планети, перевершивши всі інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, мутація коронавірусу, яка стала найпоширенішою в світі, може бути більш заразною, ніж вихідна форма вірусу.