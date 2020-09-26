Вчені з'ясували, як довго коронавірус 'живе' в ліфті

Експерти з Амстердамського університету з'ясували, що заражені коронавірусом частки "живуть" всередині ліфта до півгодини після того, як інфікована людина кашляла або розмовляла в ньому.

Як пише Daily Mail, дослідники провели серію експериментів в лікарняному ліфті, щоб зрозуміти, як довго вірус буде життєздатним в різних умовах.

Для цього вони створили спеціальну насадку, щоб повторити розмір і форму частинок слини або іншої біологічної рідини, що утворюються при кашлі або розмові. Аерозоль розпилювали в ліфті і використовували лазер для освітлення, щоб відстежити і підрахувати кількість частинок в певні проміжки часу.

З'ясувалося, коли двері ліфта закриті, заражені частинки можуть зберігатися до півгодини, а коли відкриті – зникають протягом чотирьох хвилин.

За умови нормальної роботи ліфта, коли двері відкриті приблизно 10-20% часу, потрібно від 12 до 18 хвилин, перш ніж кількість аерозольних часток зменшиться в сто раз, з'ясували вчені.

За інформацією дослідників, якщо людина вдихає повітря в ліфті після того, як інфікований коронавірусом говорив або кашляв в ньому, то ризикує отримати тисячі частинок, заражених Covid-19 в хвилину. При цьому, у міру того як говорить збільшує гучність мови, кількість розбризкується слини або інший виробленої біологічної рідини також збільшується.

Щоб уникнути небезпеки зараження, експерти з Амстердамського університету рекомендували якомога довше залишати двері ліфта відкритими, уникати розмов і кашлю в ліфтах і носити відповідну маску для обличчя.

Також, на їхню думку, важливою умовою є оптимізація вентиляції і збільшення її потужності. Зазвичай вентиляція в нерухомих ліфтах автоматично відключається через 1 – 2 хвилини, але це легко перепрограмувати, продовживши час або змінивши напрямок потоку повітря на спадний – від стелі до підлоги кабіни ліфта, заявили вони.

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