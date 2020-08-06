Вчені з'ясували "смертельний" симптом коронавірусу в пацієнтів

Американські вчені з'ясували, що температура тіла 35,5°C і нижче під час первинного звернення по допомогу у разі коронавірусу може служити фактором тяжкого перебігу захворювання.

Крім того, такі пацієнти вмирають в 44% випадків. Температура тіла, яка вище за 40°C під час розвитку хвороби, також свідчить про фатальний розвиток процесу, пише BMC.

Рівень смертності в таких випадках становить 42%. Про це йдеться в дослідженні, яке провели вчені Центру серцево-судинних досліджень Медичної школи Ікана на горі Синай. У ньому взяли участь 7 614 осіб.

"Отже, низька температура тіла під час першого звернення до лікаря може служити маркером несприятливого прогнозу. Водночас максимальна температура тіла також значущим чином пов'язана з рівнем смертності. На кожні 0,5°C збільшення температури доводиться значний приріст смертності, причому в пацієнтів із максимальною температурою понад 40,0°C рівень смертності досягав 42%", – з'ясували вчені.

Як писав OBOZREVATEL раніше, російські вчені заявили, що знайшли новий спосіб лікування коронавірусу.