Вчені з'ясували можливий провісник смертельної хвороби

Вчені з'ясували можливий провісник хвороби Альцгеймера.
Вчені з'ясували, що найбільш рання ознака хвороби Альцгеймера – порушення інтуїтивного орієнтування в просторі може з'явитися в молодому віці.
Про це йдеться в статті вчених університету Фрайбура і Російського університету в Німеччині, передає "Рамблер".
Щоб це з'ясувати, вчені провели експеримент за участю 267 дорослих людей. 65 з них були носіями варіанту гена APOE ε4, який пов'язують з підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера в майбутньому.
Добровольцям було запропоновано пройти тест на здатність до інтеграції маршруту, коли людина підсвідомо запам'ятовує шлях і здатна знайти дорогу назад, не використовуючи зовнішні орієнтири. З'ясувалося, що здатність до інтеграції маршруту була пов'язана з працездатністю нейронів решітки в енторінальной корі. Ці нейрони відповідають за подання координатної сітки в просторі і активуються, коли тварина або людина перетинає вузли цієї уявної сітки.
Виявилося, що порушення в орієнтації, що спостерігається у добровольців з APOE ε4, було викликано дисфункцією нейронів решітки. Вчені також виявили, що дефіцит здатності до інтеграції маршруту може компенсуватися активністю інших зон мозку – задньої поясної звивини і ретроспленальної кори.
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