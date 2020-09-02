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Вчені з'ясували можливий провісник смертельної хвороби

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
1,0 т.
Вчені з'ясували можливий провісник хвороби Альцгеймера

Вчені з'ясували можливий провісник хвороби Альцгеймера.

Вчені з'ясували, що найбільш рання ознака хвороби Альцгеймера – порушення інтуїтивного орієнтування в просторі може з'явитися в молодому віці.

Про це йдеться в статті вчених університету Фрайбура і Російського університету в Німеччині, передає "Рамблер".

Щоб це з'ясувати, вчені провели експеримент за участю 267 дорослих людей. 65 з них були носіями варіанту гена APOE ε4, який пов'язують з підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера в майбутньому.

Добровольцям було запропоновано пройти тест на здатність до інтеграції маршруту, коли людина підсвідомо запам'ятовує шлях і здатна знайти дорогу назад, не використовуючи зовнішні орієнтири. З'ясувалося, що здатність до інтеграції маршруту була пов'язана з працездатністю нейронів решітки в енторінальной корі. Ці нейрони відповідають за подання координатної сітки в просторі і активуються, коли тварина або людина перетинає вузли цієї уявної сітки.

Виявилося, що порушення в орієнтації, що спостерігається у добровольців з APOE ε4, було викликано дисфункцією нейронів решітки. Вчені також виявили, що дефіцит здатності до інтеграції маршруту може компенсуватися активністю інших зон мозку – задньої поясної звивини і ретроспленальної кори.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені з'ясували, що нічний сон впливає на розвиток недоумства.

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