Вчені з'ясували головну причину смерті від коронавірусу.

Російські вчені встановили, що є головною причиною розвитку важкої форми COVID-19 і смерті заражених пацієнтів.

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Експерти заявили, що розмноження коронавірусу призводить до пошкоджень на стінках судин. В результаті вивільняється фактор фон Віллебранда і посилюється ризик тромбозів, а значить – інсультів та інших порушень в роботі кровоносної системи, повідомляє "Рамблер".

Цим може пояснюватися висока смертність пацієнтів з коронавірусною інфекцією. У дослідженні вчених йдеться, що зв'язок важкої форми коронавірусу з підвищеним вмістом факторів може бути причиною того, чому деякі хворі відчувають себе нормально, а деяким необхідна штучна вентиляція легенів. Рівень і активність цього білка можуть відрізнятися у різних людей. Наприклад, у чоловіків його більше, ніж у жінок.

Вчені відзначили, що гострий респіраторний дистрес-синдром теж може бути пов'язаний з факторами фон Віллебранда.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Індонезії створили намисто з евкаліпта, яке "вбиває" коронавірус.