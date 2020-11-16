Учені зробили прогноз розвитку епідемії коронавірусу в Україні. Графіки

Учені Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень (ІПРЕЕД) Національної академії наук України зробили прогноз розвитку епідемії коронавірусу на період 16-29 листопада.

Як повідомляється на сайті НАН України, розвиток епідемії COVID-19 минулого тижня, на відміну від попереднього, не характеризувався аномальними викидами значень основних показників, але зберіг загалом існуючі негативні тенденції (щоб подивитися графіки, доскрольте до кінця сторінки).

Прогноз на поточний тиждень передбачає "продовження повільного зниження коефіцієнта поширення інфекції, який, тим не менш, все ще продукує значні в абсолютному вимірі добові прирости інфікованих та зростання середнього абсолютного приросту інфікованих".

Зокрема, вчені прогнозують, що станом на 29 листопада загальна кількість хворих на коронавірус в Україні становитиме від 720 до 737 тисяч, а кількість померлих – від 12 174 до 12 797.

Водночас вилікуватися до цієї дати мають від 324 110 до 386 601 українця.

Консенсус-прогноз щодо добового приросту інфікованих вказує, що на початку грудня варто очікувати більш ніж 20 тисяч випадків на добу.

Усі часткові та узагальнені прогнози передбачають збереження на наступний тиждень та більш віддалену перспективу негативних тенденцій розвитку епідемії COVID-19 в Україні.

Фактичні та прогнозні траєкторії основних накопичувальних показників епідемії COVID-19 в Україні nas.gov.ua

Фактичні та прогнозні траєкторії основних добових показників епідемії COVID-19 в Україні nas.gov.ua

Фактичні та прогнозні траєкторії основних синтетичних показників епідемії COVID-19 в Україні nas.gov.ua

28-денні передпрогнозний і прогнозний періоди nas.gov.ua

Прогнози загальної кількісті інфікованих nas.gov.ua

Прогнози загальної кількісті померлих nas.gov.ua

Прогнози загальної кількісті вилікуваних nas.gov.ua

Прогнози загальної кількісті тих, хто хворіє nas.gov.ua

Консенсус-прогноз основних накопичувальних показників епідемії COVID-19 в Україні (на 4-тижневий прогнозний період) nas.gov.ua

Консенсус-прогноз основних добових показників епідемії COVID-19 в Україні(на 4-тижневий прогнозний період) nas.gov.ua

Консенсус-прогноз основних синтетичних показників епідемії COVID-19 в Україні (на 4-тижневий прогнозний період) nas.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на ранок 16 листопада підтверджено 545 689 випадків коронавірусу. З них 9832 було виявлено за попередню добу.