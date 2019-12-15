Вчені зробили несподіване відкриття про тривалість життя

Австралійські вчені з'ясували, що природна тривалість життя людини становить 38 років.

Такі дані вдалося отримати проаналізувавши сукупні геноми різних організмів. Про це повідомляє News.ru.

"Наш метод заснований на аналізі ДНК. Якщо послідовність генома біологічного виду вже відома, то ми можемо встановити тривалість його життя. До сьогоднішнього дня було досить складно дізнатися це значення для диких тварин, особливо довгожителів. Наприклад, для морських ссавців і риб", – розповів доктор Бенджамін Мейн.

Вчені відзначають, що тривалість життя людини збільшилася за рахунок розвитку медицини, комфорту і зміни способу життя.

Тривалість життя АСтв

Дослідники проаналізували геноми більше 260 хребетних ссавців і прийшли до висновку, що тривалість життя шерстистого мамонта і прямобівневого лісового слона відповідає терміну життя африканського слона - близько 60 років. Тривалість життя представника підвиду Абінгдонская слонова черепаха -120 років. Цей вид вважається вимерлим, після смерті останнього представника.

Крім того, дослідники виявили, що гренландський кит живе довше, ніж передбачалося раніше - термін його життя становить 268 років, це на 60 років більше, ніж вчені припускали раніше.

Дослідники вважають, що це відкриття допоможе в подальшій роботі по збереженню та безпеки диких тварин, що живуть в природному середовищі існування.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на невеликій ділянці дна Тихого океану біля західного узбережжя в Каліфорнії були виявлені кілька тисяч таємничих заглиблень різного розміру.

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