Вчені знайшли засіб, що захищає від зараження коронавірусом

Карина Бондаренко Суспільство 05:36, 11.09.2020

Вчені з Вашингтонського університету створили з'єднання, які захищають клітини людини від зараження коронавірусом.

Результати нового наукового дослідження опублікували в журналі Science, передає lenta.ru.

Експерти використовували комп'ютерне моделювання, щоб визначити структуру молекул, здатних блокувати роботу коронавірусних S-білків – білків "шипів". Вони прикріплюються до клітинних рецепторів ACE2 і забезпечують потрапляння вірусу всередину клітини.

В результаті було отримано близько двох мільйонів з'єднань-кандидатів, а 118 тисяч з них "з нуля" зробили в лабораторії і випробували на культурі клітин людей.

Один з білків – LCB1 – за своїми захисними діями виявився найефективнішим засобом проти патогена і в шість разів перевершував найбільш відомі нейтралізуючі антитіла SARS-CoV-2. При цьому нові білкові молекули були більш стабільні, і їх набагато легше виробляти.

Здатність штучних білків зв'язуватися з білком-"шипом" коронавірусу була перевірена за допомогою кріоелектронної мікроскопії. Обидві молекули утворювали стабільні комплекси, що вказує на потенційну можливість застосування LCB1 в боротьбі з COVID-19. Вчені почали випробування LCB1 на гризунах.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені припустили, що національні особливості харчування впливають на смертність від коронавірусної інфекції. Названі "безпечні" продукти.

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