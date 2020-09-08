Вчені знайшли засіб, що захищає від коронавірусу

Вчені Каролінського університету в Швеції знайшли нейтралізуюче антитіло, здатне блокувати проникнення коронавірусу в клітини людини.

Експерти вважають, що його можна використовувати в якості захисного від зараження вірусом засобу, яке запобігає важкий розвиток COVID-19, повідомляє lenta.ru з посиланням на журнал Nature Communications.

В ході дослідження вчені ввели альпаці S-білок коронавірусу. Через 60 днів в зразках крові тварин спостерігалася сильна імунна відповідь проти S-білка. Потім експерти виділили і клонували нейтралізуючі антитіла, після чого визначили їх структуру для подальшої оцінки ефективності проти SARS-CoV-2. Виявилося, що антитіло Ty1 ефективно нейтралізує вірус, прикріплений до тієї частини білка "шпильки", який зв'язується з рецептором ACE2.

Вчені приступили до доклінічних досліджень на тваринах, щоб вивчити нейтралізуючу активність і терапевтичний потенціал Ty1 на тваринній моделі.

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